Valdés afirmó que los candidatos de la Lista Verde “son los mejores” de ECO + Juntos por el Cambio Martes, 06 de agosto de 2019 El gobernador Gustavo Valdés encabezó un acto en el club 1.536 Viviendas de la Capital, donde afirmó que “queremos mandar legisladores ‘jhae itéva’, correntinos que defiendan lo nuestro”, al referirse a Jorge Vara, ‘Susanita’ Benítez, ‘Pepe’ Fernández Affur y Carla Vallone. El mandatario sostuvo así que los integrantes de la Lista Verde 502 A de ECO + Juntos por el Cambio “son los mejores para trabajar desde el Congreso” y pidió “convencer para que Corrientes no vuelva a ser olvidada”.









En el mismo lugar donde el presidente Mauricio Macri estuvo el viernes último en un encuentro regional de Juntos por el Cambio, el mandatario provincial estuvo ahora encabezando un acto de la Lista Verde. “Conviene votar no sólo a nuestros candidatos a presidente y vice, pero también estamos en una PASO, donde competimos con otras propuestas de nuestro mismo espacio, con nuestros propios candidatos con los que creemos que mejor vamos a trabajar desde el Congreso”, indicó Valdés este lunes a la noche en el club ubicado en Cosquín y la Paz del barrio Mil Viviendas.







“Estamos trabajamos todos los días para trasformar nuestra realidad y los estamos haciendo juntos”, sostuvo luego. Y enumeró varias obras de infraestructura urbana que el Gobierno provincial realiza en la ciudad de Corrientes, destacando las pavimentaciones de la calle Las Margaritas y de la arteria Iberá, señalando que “mucho tiempo esperamos para tener una nueva avenida en la ciudad”.







En este marco, Vadés dijo que “vamos a tener toda la Capital llena de luces led, vamos a inaugurar 200 cámaras de seguridad de última tecnología, vamos a resolver definitivamente el problema del asentamiento ‘La Chola’ y el día de hoy me llamó el ‘Mono’ (Carlos) Vignolo (titular del Plan Belgrano) y me anunció que está la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que vamos a estar licitando para Corrientes, una obra de mil millones de pesos”.







“Estos son los cambios profundos, porque hoy estamos trabajando juntos”, afirmó el Gobernador, reconociendo que “lo hacemos con esfuerzo y sacrificio, pero también porque tenemos un Gobierno nacional que nos ayuda”.







Luego, Valdés sostuvo que “en estas elecciones vamos a votar a este Gobierno, que es el más federal de los últimos tiempos, porque nosotros luchamos por un país federal, donde todas las provincias tengan igualdad de oportunidades”. Y entendió que “los cambios se militan”, por lo que pidió “convencer en cada una de nuestras conversaciones que Corrientes no vuelva a ser olvidada”. El mandatario provincial pidió así votar el domingo “para que Corrientes reciba lo que le corresponde y podamos construir lo que soñamos”.







Así fue que Valdés aseguró: “Vamos a mandar a Vara, Baenítez, Fernández Affur y Vallone al Congreso, porque están comprometidos con cada uno de nosotros y porque queremos mandar legisladores ‘jhae itéva’, correntinos que defiendan lo nuestro”.







“Tenemos candidatos de lujo y vamos a apoyarlos”, aseguró por su parte, Tassano, indicando que “acá hay un proyecto, nosotros vamos hacia el futuro, eso es lo que nos propone el presidente Macri.” Y entendió que “estas PASO no son una elección más, tenemos que ratificar el proyecto, tenemos que seguir dando un paso hacia adelante, apoyando a nuestra fórmula presidencial y a nuestra lista de legisladores”, al referirse a la Lista Verde 502 A de ECO + Juntos por el Cambio.







En tanto, Fernández Affur sostuvo que “este domingo tenemos un gran desafío, pidiendo a la dirigencia de ECO para que la Lista Verde obtenga la mayor cantidad de votos posibles para que luego en la generales podamos estar con la misma composición”. Mientras que Vara se mostró confiado al esperar “un resultado fenomenal este domingo, por el bien del país, pero principalmente por el bien de Corrientes, porque si los ‘FF’ vuelven, van a ser peor de lo que tuvimos antes”.







Por su parte, Benítez indicó que “los partidos que formamos ECO es una muestra que estamos trabajando por nuestra provincia”, reconociendo el “contundente” trabajo de la militancia, “cara a cara, diciéndole a la gente la importancia que tiene esta elección”. En este sentido, consideró que “este domingo vamos a estar diciéndole al país que Corrientes no se rinde ante nadie y que queremos esta Argentina que se consolida en el modelo del federalismo”.







“Por eso apoyamos al presidente Macri, porque no podemos dejar que vuelva el modelo del pasado de discriminación hacia Corrientes”, concluyó la candidata de la Lista Verde.