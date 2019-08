Entregaron microcréditos a jóvenes emprendedores correntinos

Martes, 06 de agosto de 2019

Se trata de nueve jóvenes que participaron en la primera edición del programa “De la idea al Proyecto”, que organiza el Instituto Nacional de la Juventud (Injuve), y articula en la ciudad la Municipalidad con el apoyo de la Asociación Demos - Capacitación y Apoyo. En tanto que por la tarde se desarrolló en la FEC el primer taller correspondiente a la segunda convocatoria.





En la sede de la Secretaría de Desarrollo Económico se hicieron entrega de microcréditos a nueve emprendedores correntinos, por un total de $ 115.200, correspondiente a la primera edición del programa “De la idea al Proyecto”.

Del acto participaron funcionarios municipales junto a representantes del Instituto Nacional de la Juventud (Injuve), entidad organizadora del programa, y de la Asociación Demos – Capacitación y Apoyo, a cargo del dictado de los talleres y acompañamiento a los jóvenes emprendedores.

El programa, que en la ciudad de Corrientes ya inició la segunda convocatoria, está destinado a promover e incentivar a jóvenes emprendedores de entre 18 a 35 años para llevar adelante planes innovadores de negocio.

“Estamos trabajando todos en equipo, con el Instituto Nacional de la Juventud, que articula a través de la Municipalidad para que podamos llegar a la mayor cantidad de jóvenes con esta iniciativa, para que aquellos emprendimientos que puedan ir surgiendo puedan ser sustentables en el tiempo y generen oportunidades reales para los jóvenes”, expresó el secretario de Desarrollo Económico municipal, Juan Esteban Maldonado Yonna.

Adriana Cáceres, directora ejecutiva del Injuve, consideró que “éste es un lindo momento para nosotros. Los chicos pasaron por todo un proceso, donde fueron guiados en cada uno de sus proyectos, y hoy tener este microcrédito los va a ayudar a poner en ejecución y en práctica todo lo que vinieron aprendiendo en estos meses de formación, además que seguirán siendo acompañados por el tutor que tuvieron desde el principio”.

“El objetivo es empoderar a estos jóvenes emprendedores que tienen una idea pero que muchas veces no saben cómo llevarla adelante, cómo hacer un plan de negocio, en qué consiste el marketing, o las ventas por redes sociales. Por eso no se trata sólo de una cuestión financiera, ya que el proceso formativo es sumamente importante para que cuando tengan acceso al microcrédito sepan y puedan ejecutarlo de la mejor forma”, agregó Cáceres.



JÓVENES EMPRENDEDORES



Micaela, conformó junto a Julián uno de los proyectos emprendedores que se vieron beneficiados con el microcrédito. La joven señaló que “esto nos sirve para empezar, porque comenzamos de cero”.

“El curso nos sirvió muchísimo porque sólo teníamos la idea, pero no sabíamos cómo administrarla, y lo que aprendimos es muy útil. Además vamos a tener el seguimiento de nuestro tutor, por lo que estaremos acompañados en cada paso que iremos dando”, contó Micaela.

La joven emprendedora indicó que “para nosotros representa el primer trabajo, y lo importante es que es nuestro. Esto es un inicio en la actividad y nos va a servir para poder llevar más adelante cualquier otro tipo de emprendimiento”.

Del acto, realizado en el salón Pocho Roch participaron también el subsecretario de Economía Urbana, Francisco Ingaramo, y Adriana Alarcón, de la Asociación Demos, quien participó de los talleres y es tutora de los proyectos que lograron acceder a los microcréditos.



PRIMER TALLER DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA



Por otra parte, en la tarde se desarrolló en la sede de la Federación Económica de Corrientes (FEC), el primer taller de la segunda convocatoria del programa, que cuenta con la participación de medio centenar de jóvenes emprendedores.

“Ya estamos iniciando una nueva etapa, con otro grupo de jóvenes emprendedores que tiene una idea, que tiene ese espíritu emprendedor en la ciudad, y que tiene ganas de poder bajarlo a un proyecto que pueda ser financiable para ponerlo en marcha, y así generar oportunidades para ellos, eventualmente para sus familias y para la ciudad”, manifestó al respecto Maldonado Yonna.

La iniciativa, fiscalizada a nivel local por la Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Agencia de Desarrollo Económico de la Ciudad, busca incentivar a aquellos jóvenes emprendedores que tienen proyectos de negocios, dotándolos de las herramientas necesarias para concretarlos e insertarlos en la competitividad comercial.

Cabe recordar que la semana pasada se realizó en la FEC la charla introductoria y explicativa del programa. A lo largo de 8 encuentros se capacitará a los asistentes en el armado de sus proyectos, y una vez concluida la etapa de formación tendrán la posibilidad de acceder a un crédito blando.