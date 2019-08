Tassano: “Con ECO, tenemos futuro”

Martes, 06 de agosto de 2019

Junto al gobernador Gustavo Valdés y los precandidatos Jorge Vara, Susanita Benítez y Pepe Fernández Affur, el intendente protagonizó un multitudinario acto de campaña de la alianza ECO + Juntos por el Cambio. “Tenemos unos candidatos de lujo y vamos a apoyarlos”, afirmó.







Jorge Vara, Susana Benítez, Juan José Pepe Fernández Affur y Carla Vallone, precandidatos de la lista Verde 502 A de Encuentro por Corrientes (ECO) + Juntos por el Cambio, llevaron adelante un multitudinario acto en el barrio Mil Viviendas, ocasión que contó con la presencia del gobernador Gustavo Valdés y el intendente Eduardo Tassano, quienes dieron todo su apoyo a la lista que acompaña la dupla presidencial compuesta por Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto.

De esta manera, los precandidatos de la lista Verde dieron una nueva demostración de fortaleza, con vistas a las elecciones Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se desarrollarán este domingo 11 en todo el territorio argentino.

En el inicio de su alocución, el intendente saludó “a todos los partidos que nos acompañan y componen nuestra alianza”, tras lo cual aseguró: “Tenemos unos candidatos de lujo y vamos a apoyarlos”.

“Quiero que sepan que acá está todo el equipo que estamos conformando. Con ECO tenemos futuro”, aseguró Tassano. “Estas PASO no son una elección más. Tenemos que ratificar un proyecto, tenemos que seguir con un paso adelante y apoyar la fórmula Macri - Pichetto”, arengó.

Finalmente, y ante un efusivo marco de gente, el intendente volvió a instar a la ciudadanía a pronunciarse en favor de la lista que postula a Vara, Benítez y Fernández Affur para la Cámara de Diputados de la Nación. “Queridos amigos: tenemos que apoyar nuestra fórmula presidencial y a estos candidatos a los legisladores; porque acá hay un proyecto que va a cambiar la historia Argentina”, sostuvo.

Finalmente, como lo viene haciendo durante los últimos actos de campaña, Tassano extrajo la boleta de su bolsillo y, levantándola en alto, exclamó: “No quiero que se olviden: esta es la boleta que tenemos que apoyar”.

Del acto participaron el viceintendente, Emilio Lanari; legisladores nacionales y provinciales y concejales capitalinos; funcionarios del Ejecutivo provincial y de la Municipalidad de Corrientes; dirigentes y militantes partidarios y vecinos en general.



“ESTOS CANDIDATOS VAN A TRABAJAR POR LOS CORRENTINOS”

El encargado de cerrar el acto fue el gobernador Gustavo Valdés, quien dio una clara muestra de apoyo a los postulantes de la lista Verde. “La verdad que estar en este circuito para mí es un gran honor, porque muchos de los que están acá estuvimos caminando y trabajando en la calle juntos”, inició su discurso.

“Este es nuestro barrio, nuestra casa, nuestra ciudad y estamos trabajando para cambiar todos juntos. Hoy estamos en unas PASO donde competimos con otras propuestas, pero creemos que tenemos los mejores candidatos que van a trabajar a consideración del Gobierno provincial y por los correntinos”, resaltó.

En ese sentido, el gobernador llamó la atención de los presentes al alertar acerca de la trascendencia que tienen los comicios venideros. “No tomemos a la ligera estas elecciones. Es una elección primaria, pero nosotros tenemos que reflexionar por qué votamos a los que vamos a votar”.

Luego, hizo hincapié en diversas obras que lleva adelante el Gobierno provincial, varias de las cuales las realiza de forma coordinada con la Municipalidad de Corrientes: “Fíjense ustedes lo que estamos haciendo con Eduardo Tassano: la autovía, el (centro administrativo del Banco de Corriente, el) IPS y el Ioscor. Decíamos que íbamos juntos y vamos juntos”, ratificó.

“En estas elecciones ¿a quién vamos a votar? ¿A aquellos que pusieron de rodillas a Corrientes?”, preguntó retóricamente Valdés. “Nosotros luchamos por un país federal, donde todas las provincias sean iguales, todas tengan igualdad de oportunidades”, diferenció.

“Queremos mandar a legisladores correntinos que defiendan lo nuestro. Estos son nuestros candidatos. Digámosle a la gente por qué votamos, por qué peleamos; y lo hacemos para que Corrientes no vuelva a ser olvidada”, manifestó. “El domingo, a ganar las selecciones y a trabajar”, arengó finalmente el mandatario provincial.



LOS PRECANDIDATOS

El precandidato a diputado nacional en primer orden, Jorge Vara, transmitió las sensaciones que vivió durante los últimos días de campaña, de cara a este domingo: “Es extraordinaria la experiencia que me está tocando vivir. Esto es impresionante”, sostuvo.

“Para el domingo podemos esperar un resultado fantástico. La suerte nuestra está en sus manos, y el resultado también”, consideró el ministro de Producción, quien seguidamente se dirigió a los cientos de personas presentes y les dijo: “Les agradezco mucho y les pido el voto por el bien del país, pero fundamentalmente, por el bien de Corrientes”.

Por su parte, Susanita Benítez, 2ª en la lista Verde, también exteriorizó su alegría: “Qué lindo reunirnos en esta noche con tanto colorido de los partidos de ECO”, celebró. “Falta muy poco para el 11. Sabemos del gran y contundente trabajo que están haciendo ustedes”, expuso.

“Una vez más, los correntinos vamos a demostrar que seguimos de pie, vamos a demostrar a la República Argentina que Corrientes no se rinde. Queremos esta Argentina, que se consolida en el federalismo y de la que Corrientes es parte; y ustedes son los que van a decidir que Argentina siga adelante”, instó.

Asimismo, Pepe Fernández Affur consideró que “este domingo tenemos un gran desafío”, y amplió lo expuesto al interpretar que las PASO venideras “no son elecciones cualquiera, porque nos jugamos mucho”.

“Pedimos el mayor esfuerzo para que en la lista Verde podamos llevar (a los candidatos) encasillados de la misma manera en la que estamos ahora”, dijo el diputado provincial por ELI.

“El 11 tenemos el gran desafío de tenerlo a Macri junto a nosotros, porque con Macri tenemos fe y esperanza”, aseguró. “Vayamos a las urnas a votar por Macri - Pichetto, por los candidatos y por Gustavo Valdés”, arengó el 3º precandidato por la 502 A.