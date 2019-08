Lo detuvieron dos veces en cuatro días con motos robadas

Lunes, 05 de agosto de 2019

Su historia generó gran impacto mediático en 2017. Con apenas 11 años aseguraba haber asesinado a un hombre. Bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense había sido internado para poder superar su problema con las adicciones





La historia de "El Polaquito" generó gran impacto y preocupación hace un poco más de dos años. En el programa conducido por Jorge Lanata, PPT, mostraron las imágenes de un niño que con apenas 11 años aseguraba haber matado a un hombre y contaba con orgullo todas las armas que había tenido.



El chico, conocido en su barrio por sus delitos, estaba acusado de haber entrado a robar un jardín infantil en Villa Caraza, Lanús. El informe tuvo gran impacto mediático y tanto referentes de la oposición como del oficialismo se pronunciaron sobre la situación de vulnerabilidad del menor.



No obstante, dos años después, la vida de "El Polaquito" sigue generando preocupación a pesar de haber estado bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense. El miércoles 24 de julio -informó PPT- fue detenido por la Policía de la Ciudad en Caballito, cuando circulaba en una moto robada junto a un amigo de 14 años.







Como tiene 13 años de edad, fue enviado al Instituto Inchausti. Su madre lo retiró al día siguiente. Cuatro días después, el domingo 28, lo volvieron a detener cuando manejaba una moto robada en la esquina de Pedro Goyena y Avenida La Plata, Caballito.



Consultada por PPT, Pilar Molina, del Organismo de la niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires, explicó que lo primero que se hizo hace dos años fue intentar articular con la familia. En ese contexto también fue ingresado en una comunidad terapéutica para que recibiera tratamiento por adicciones.



"No solo el consumo de sustancias sino también una sensación que tienen estos chicos que se relaciona con el 'si yo no tengo, no existo'", explicó la profesional.





Según informó, en toda la provincia hay 42 casos activos similares, el 10% de esos chicos se encuentra en instituciones. Y en institutos cerrados de responsabilidad penal juvenil hay "un poco menos de 700 jóvenes".



Consultada sobre la principal problemática que se enfrentan al tratar con jóvenes en este tipo de situación, Molina explicó que "la droga es un síntoma de otras cosas".



Y agregó: "El 60% de las intervenciones del equipo de niñez tienen que ver con la violencia. Cuando forma parte de tu historia familiar y de la forma que tenés de vincularte con los referentes masculinos en tu familia, es algo que va más allá de no estar consciente. Decir que un chico comete un delito porque está drogado es más fácil de entender, pero no es tan simple. No se resuelve metiendo a un pibe un año y medio en una comunidad terapéutica".