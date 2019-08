Un narcotraficante intentó fugarse de la cárcel vestido de mujer

Lunes, 05 de agosto de 2019

El hombre pertenece a uno de los grupos criminales más poderosos de Brasil, aunque fue descubierto por los policías locales, y fue obligado a quitarse todo el disfraz.









Un narcotraficante intentó fugarse de la cárcel vestido de mujer. Lo obligaron a sacarse todo el disfraz delante de ellos.

Un insólito suceso ocurrió durante los últimos días en una cárcel brasileña, luego de que un narcotraficante intentó fugarse de la misma con un particular disfraz: estaba vestido de mujer.



A Clauvino da Silva se lo conoce como “Bajito”, y forma parte de la cúpula del Comando Vermelho, uno de los grupos criminales más poderosos de Brasil.



El hombre no necesitó un túnel, o tener un guardia de cómplice. Simplemente atinó a ponerse una peluca, una máscara de silicona, y mucha ropa femenina para no levantar sospechas. Pero de lo que dudaron fue de su actitud.







Según confirmó la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria de Río, el delincuente quiso escapar por la puerta principal del presidio de Gericinó, después de una visita de su hija. Las autoridades piensan que su hija fue parte del plan de fuga.



Después de ser detenido en su intento de huida, el narcotraficante fue trasladado a una unidad de máxima seguridad, en donde será sancionado disciplinariamente.



Por otra parte, la Policía continúa investigando a la hija de este hombre y a otros siete visitantes sospechosos. El grupo Comando Vermelho, al que pertenece, controla buena parte del tráfico de drogas en Río de Janeiro.







Además, las autoridades policiales creen que esta actitud del narco fue como un “acto de desesperación” porque en el último tiempo, los inspectores penitenciarios encontraron alrededor de 7.300 celulares, joyas y dinero dentro de las celdas.