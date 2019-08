Les dispararon 18 veces, uno de ellos murió y otros dos están grave

Lunes, 05 de agosto de 2019

Estaban en una plaza de Moreno, cuando dos hombres de bajaron de un auto y les dispararon en 18 oportunidades. Uno de ellos falleció.







Los tres estaban en una plazan cuando dos sujetos se bajaron d eun auto el sábado por la noche. Su intención no era robar, ya que no se llevaron ninguna pertenencia. Les dispararon en 18 oportunidades.







Una balacera casi interminable que derivó con una personas muerta y dos heridas de gravedad. Luego del ataque, los dos desconocidos dieron marcha al vehículo en el estaban y escaparon.









El auto de color oscuro se había detenido en la plaza ubicada en las calles Miguel Lillio y Portugal. Ni siquiera descendieron del mismo, solo bajaron la ventanilla y les dispararon sin discresión. Las tres víctimas estaban tomando una cerveza.









Gilberto Peña Segovia falleció de inmediato luego de recibir seis impactos de bala. De acuerdo con datos publicados por la agencia Télam, le propinaron uno en el pecho, otro en el brazo izquierdo, tres en la pelvis y uno a la altura de la cadera.









Las dos personas que lo acompañaban terminaron en estado grave. Fueron trasladados de inmediato al hospital municipal Mariano y Luciano de la Vega, donde permanecen internados y luchando por su vida.







No hay una confirmación del móvil, pero la principal hipótesis fue que se trató de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. El principal argumento de los investigadores es que no hubo robo algunos.







La causa quedó a cargo de la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, Carina Saucedo.