Motociclista murió en violento accidente y otro está grave

Lunes, 05 de agosto de 2019

En zo­na del de­par­ta­men­to de Mbu­ru­cu­yá ocu­rrió un tre­men­do ac­ci­den­te de trán­si­to en el que per­dió la vi­da un hom­bre y de­jó a un mu­cha­cho en gra­ve es­ta­do.





Fuentes policiales indicaron que as víc­ti­mas iban a bor­do de una mo­to­ci­cle­ta de al­ta ci­lin­dra­da,que apa­ren­te­men­te se­ría de mar­ca Hon­da XR. Es así que los ocu­pan­tes de la mo­to, por ra­zo­nes que no tras­cen­die­ron, ca­ye­ron de su ve­hí­cu­lo cuan­do cir­cu­la­ban por Ru­ta Pro­vin­cial Nº13, zo­na de un ca­mi­no de ri­pio cer­ca­no al pa­ra­je “El Pa­go”.



Lue­go de re­a­li­zar una cur­va las víc­ti­mas ca­ye­ron, an­te lo cual se pro­du­jo la muer­te de uno de los hom­bres, quien su­frió un gra­ví­si­mo trau­ma­tis­mo de crá­neo por lo que per­dió la vi­da allí mis­mo. Es así que el cuer­po que­dó a un cos­ta­do del ca­mi­no, so­bre un char­co de san­gre. Apa­ren­te­men­te la muer­te ocu­rrió por­que el hom­bre, al ca­er, gol­peó su ca­be­za con­tra un ár­bol. Al res­pec­to, des­de el me­dio lo­cal Ra­dio Ca­de­na Mbu­ru­cu­yá se in­di­có a que los pri­me­ros da­tos co­no­ci­dos dan cuen­ta que el fa­lle­ci­do se lla­ma­ba J. He­lu.





Al po­co tiem­po, al­gu­nos con­duc­to­res que pa­sa­ron por el lu­gar ad­vir­tie­ron la pre­sen­cia de las víc­ti­mas, por lo que lla­ma­ron a la Po­li­cía y a una am­bu­lan­cia, que se en­car­gó de tras­la­dar al jo­ven de 18 años, quien se­ría hi­jo del fa­lle­ci­do, ha­cia el hos­pi­tal. Co­mo su es­ta­do es su­ma­men­te gra­ve, no se des­car­ta que sea lle­va­do a la ciu­dad de Co­rrien­tes.