Banfield superó a Estudiantes con polémica

Lunes, 05 de agosto de 2019

Los de Hernán Crespo tuvieron dos penales a su favor en el duelo con el Pincha, pero solo aprovecharon uno. Bertolo cambió por gol una polémica. El resumen.



Tan necesaria como sufrida fue la victoria de esta tarde de Banfield por 1 a 0 frente a Estudiantes de La Plata, que le permitió lograr aire en la lucha por la permanencia en la Superliga Argentina de Fútbol.



El mediocampista Nicolás Bertolo, de penal, convirtió el único tanto del partido, sobre el final del primer tiempo, luego que el árbitro Nazareno Arasa sancionara una dudosa infracción que sobre el propio futbolista cometió el arquero visitante Mariano Andújar.



Un rato antes, Andújar le había atajado otra pena máxima a Jesús Dátolo, porque Arasa sancionó una mano dentro del área de Facundo Sánchez.





El Taladro, dirigido por Hernán Crespo, cayó por 1 a 0 como visitante de Arsenal en la fecha pasada, mientras que el Pincha de Gabriel Milito venció a Aldosivi por el mismo resultado, en el estreno de ambos en el torneo.



De esta forma, Banfield logró mandar un mensaje al resto de sus competidores por la permanencia, al menos en el arranque de la temporada, porque le sacó cinco puntos a Patronato de Paraná.



Estudiantes, al que habían beneficiado en la primera fecha al no cobrar un gol a favor de Aldosivi sobre la hora, esta vez se fue del campo de juego contrariado.



Tuvo un mejor arranque el Pincha platense, en un contexto de mucha intensidad y donde la chance más clara la tuvo Nahuel Estévez, que se metió a pura gambeta dentro del área pero falló en la definición.



Tras una media hora inicial de buen rodaje para Estudiantes, Banfield lo equilibró rápidamente e iba lastimar con profundidad y con la colaboración de las decisiones del árbitro Arasa.



Porque primero a los 38 minutos, el juez interpretó como penal una mano dentro del área de Sánchez, cuando Bertolo la bajaba de cabeza.



Ahí se hizo cargo Dátolo, pero Andújar se lanzó sobre su izquierda y le desvió el zurdazo del exBoca, silenciando al estadio “Florencio Sola”.



Cuando todo era bronca en Banfield, antes del descanso, Arasa volvió a marcar el punto penal por una infracción de Andújar sobre el mismo Bertolo.



Fue el mediocampista el que tomó la posta de Dátolo y no falló esta vez: abrió el pie al mismo palo donde antes el arquero había atajado y puso el 1-0.



Pudo haberlo liquidado en el arranque del segundo tiempo el Taladro, con un cabezazo de Civelli que devolvió el travesaño, a la salida de un córner.



El uruguayo Junior Arias también tuvo su opción, pero no llegó tirándose sobre el césped tras un centro de Álvarez, que encaró por derecha.



Y esas oportunidades desperdiciadas lo hicieron sufrir, porque Iván Gómez le dio de volea y se lamentó al ver que la pelota pasó por al lado del palo de Conde, sobre 27 minutos del segundo tiempo.



Fue un desahogo para Crespo y su equipo, que pudo sumar puntos importantes en esta pelea que tendrá con varios equipos por alejarse rápido de la permanencia en la Superliga.