El City de Guardiola inició la temporada con un título

Lunes, 05 de agosto de 2019

En el duelo entre los dos mejores equipos ingleses de la actualidad, los Citizens igualaron 1-1 con Liverpool y festejaron la Community Shield en los penales.



En la pelea por la supremacía en el fútbol inglés entre Manchester City y Liverpool, el vigente campeón de la Premier League ganó el primer asalto tras conquistar en los penales la Community Shield, el tradicional torneo con el que se abre la temporada en Inglaterra, este domingo en Wembley.



El título se decidió desde el punto de penal, en una tanda en la que el chileno Claudio Bravo atajó el disparo del holandés Georginio Wijnaldum, en el único error de los 10 lanzamientos efectuados, y que supuso el título para los ‘Citizens’.







Antes, el City, vigente ganador del triplete nacional (liga, Copa y Copa de la Liga) se había adelantado con tanto de Raheem Sterling en la primera parte (12) y el camerunés Joel Matip forzó los penales para el Liverpool en la segunda (77).



Segunda consecutiva de Guardiola. Es la segunda Community Shield consecutiva que conquista el equipo entrenado por Pep Guardiola y la sexta en su historia.



A una semana del inicio de la Premier League, el título para el City puede tener un efecto anímico a su favor, al haber logrado la victoria sobre el rival que le disputó el campeonato hasta la última jornada de la temporada pasada.



El partido, sin embargo, no comenzó demasiado bien para el City, que a los once minutos vio como perdía por lesión al alemán Leroy Sané, tras recibir una entrada del lateral Trent Alexander-Arnold.



Sané fue sustituido por el brasileño Gabriel Jesus (13), aunque antes del cambio llegó el primer tanto para el City, en una falta frontal lanzada al costado izquierdo, que acabó con un centro y la dejada de espuela de David Silva para que Sterling remachara a placer (12).



El Liverpool respondió con una jugada del egipcio Mohamed Salah, pero su disparo se estrelló en el palo (15).



En la segunda parte, el delantero africano volvió a tocar madera (58), poco después de que su compañero Virgil van Dijk estrellase una volea contra el larguero y la pelota cayese sobre la línea de gol (57).



Sterling tuvo una gran ocasión para sentenciar la final, pero se entretuvo al quedarse sólo frente a Alisson Becker (61).



Bravo decisivo. Ese error pareció afectar a los ‘Citizens’, que a partir de ese momento quedaron a merced de los Reds, que acabaron empatando a falta de 15 minutos para el final, en una jugada entre los dos centrales, con Van Dijk asistiendo y Matip rematando a la red desde el área pequeña (77).



Los hombres de Jürgen Kloop tuvieron ocasiones para llevarse la final, pero primero Kyle Walker salvó sobre la línea un remate de Salah (90+2) y Bravo atajó un peligroso disparo del suizo Xerdan Shaqiri (90+4).



En los penales, Bravo se mostró de nuevo decisivo deteniendo el disparo de Wijnaldum y Gabriel Jesus anotó ante su compañero en la selección brasileña Alisson el tanto que dio el título a los ‘Citizens’.



El equipo de Pep Guardiola comenzará la próxima semana su defensa de la Premier League con un título en el bolsillo.



El Liverpool, por su parte, buscará al fin ganar una Premier League, un título que no consigue desde 1990, cuando el campeonato inglés aún no había recibido su actual denominación.



Antes, el 14 de agosto, tendrá ocasión de conquistar un nuevo título europeo, cuando dispute como vencedor de la última Champions la Supercopa continental frente al Chelsea, vencedor de la última Europa League, en Estambul.