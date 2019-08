Flor Peña defendió a Pablo Echarri y Nancy Dupláa

Viernes, 02 de agosto de 2019

La actriz se metió en la polémica por las críticas a sus colegas.





Tres fotos de Nancy Dupláa y Pablo Echarri disfrutando de sus vacaciones en Palma de Mallorca generaron una insólita polémica sobre sus gastos, ideología y estilo de vida.





Al tanto de esto, Flor Peña, amiga de la pareja y cercana ideológicamente a ellos, salió a defenderlos.



En una entrevista con Intrusos, la jurado del Bailando dijo que le parecía "una estupidez el escrache". "La gente no tiene por qué meterse en la economía del viaje de las personas. Mirá si lo pagaron en cuotas o cómo sea. Son actores, no son funcionarios públicos", ágregó.



Además se refirió a su postura respecto al oficialismo. "Yo estoy siendo respetuosa con este Gobierno, a pesar de lo que pienso. Elegí callarme. Pero realmente no sé por qué a los que defendimos al Gobierno anterior nos dicen que somos pagos. En cambio, a los que defienden al actual, no les dicen lo mismo. De hecho, yo no pienso que les pagan a aquellos que defienden el Gobierno actual", reflexionó.