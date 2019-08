“Debemos seguir construyendo un Estado con futuro y conectado con el mundo” Sábado, 03 de agosto de 2019 El presidente Mauricio Macri encabezó el Encuentro Regional NEA de Juntos por el Cambio, oportunidad en la que estuvo acompañado por el Gobernador Gustavo Valdés, ambos convocaron a batallar por las libertades y a seguir conectándonos con el mundo para crecer y no volver al pasado.





En el Club Malvinas Argentina 1536 Viviendas, se desarrolló este importante acto proselitista que convocó a referentes de toda la región NEA y fue encabezado por el presidente Mauricio Macri, quien aprovechó la oportunidad para convocar a todos los argentinos a votar en las PASO y remarcó que “esta Argentina que soñamos necesita que cada argentino sea protagonista, por eso debemos seguir todos más juntos que nunca para seguir construyendo el futuro que todos queremos”.







“Estamos acá reunidos porque queremos transmitirle a los argentinos el entusiasmo, el optimismo, las ganas de seguir transformando la Argentina, sabiendo todo lo que nos falta, pero también reconociendo lo que logramos juntos hasta el momento, lo cual nos tiene que servir para llenarnos de esperanza y energía para emprender la segunda etapa”, dijo presidente Mauricio Macri.







Seguidamente hizo propia las palabras de una integrante de una Organización No Gubernamental (ONG) con quien estuvo dialogando, acerca de que “las transformaciones llevan tiempo”, lo cual reafirmó y agregó: “Las cosas de raíz como la estamos haciendo ahora, desde hace 3 años y medio y como no lo habíamos hecho durante muchas décadas, llevan su tiempo”.







Macri hizo hincapié en “el entusiasmo, el optimismo y las ganas de seguir transformando la Argentina”, antes de señalar: “Somos un equipo de argentinos trabajando para los argentinos, porque amamos este país, porque este es nuestro país”. “Hoy más que nunca tengo que decirles que necesitamos seguir juntos”, añadió.







Manifestó que “parece que a veces algunos se olvidan de donde estábamos hace 3 años y medio, y no se dan cuenta que lo que hicimos son hechos reales, concretos, que ustedes ven por toda la región, y que tienen que ver con un Estado que genera las condiciones, las herramientas para que podamos crecer. Por eso el domingo 11 de agosto “no es una elección más”, porque definirá “si seguimos avanzando hacia el futuro o volvemos al pasado”, “si seguimos peleando contra las mafias, la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico” y “si seguimos conectándonos con el mundo para crecer o volvemos a darle la espalda”.







Asimismo el Presidente aseguró que “si logramos todo esto con viento en contra, y arrancando de la nada, imagínense lo que vamos a lograr los próximos 4 años, con un poquito a favor y ya sobre bases reales donde apoyarnos”. Y cerró: “desde esta región que tiene una potencialidad infinita, que ahora si va a ser parte de este desarrollo federal que el país necesita y merece, quiero decirles que esta gesta que nos convoca, la tenemos que llevar a cabo por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nosotros mismos, por esta Argentina que amamos, porque juntos sabemos que los argentinos somos imparables”.







Valdés: “el interior argentino tiene que votar al presidente más federal de los últimos tiempos”







El gobernador Gustavo Valdés comenzó su discurso haciendo un paralelismo con respecto al reparto de coparticipación entre las provincias, al afirmar que “durante mucho tiempo hablábamos de federalismo, pero cuando llegaba el momento de resolver los problemas de fondo, nunca llegaban las soluciones, los gobernadores teníamos que deambular por Buenos Aires para conseguirlas”. Agregó que hoy las provincias reciben el 43% de coparticipación, en contraste con el 27% que destinaba la gestión anterior. Y continuó: “Actualmente cada provincia recibe lo que le corresponde más allá de su signo partidario. Antes sin aplausos no te daban la plata”.







“Entonces, cómo le vamos a decir que no al Presidente que volvió a darle a la Argentina el federalismo, ese es Mauricio Macri, por eso tenemos que acompañarlo con el voto, porque es el presidente más federal de los últimos tiempos”, sostuvo Valdés.







Por otro lado agregó: “Los verdaderos cambios se dan con obras, que es lo que está haciendo esta gestión. Como también apoyando al sector privado, para tener empresas fuertes que generen trabajo que es lo que verdaderamente da dignidad a los pueblos “.







La modernización del sistema educativo, la libertad de expresión, la Justicia independiente y la eliminación del populismo fueron otras cuestiones que Valdés destacó. “El populismo es generador de ricos, no protector de pobres, necesitamos una Argentina igualitaria”, dijo.







El pago de las regalías de las represas Yacyretá y Salto Grande también no pasó inadvertido por el gobernador: “nos pagaban muy poco, pero no nos callamos, discutimos y hoy por primera vez recibimos las regalías, que permitirán autovías, rutas, puertos, entre otras obras”.







Finalizando, Valdés agradeció a Macri por las múltiples visitas a Corrientes, asegurando que “la gestión anterior no vino nunca, cuando nos inundábamos no nos ayudaban, como si algunos tuvieran más derechos por pensar de otra forma”. Instó a los dirigentes provinciales y municipales a “acompañar este cambio, a trabajar sintiendo la camiseta por la democracia y el federalismo”. “Este domingo 11 vamos a dar el primer paso, vamos a hacer que Mauricio Macri vuelva a tener los votos necesarios para seguir con esta gestión”, concluyó.