“No tengo dudas de que voy a volver a Boca” Sábado, 03 de agosto de 2019 El delantero, que se va a jugar al Olympique de Marsella, rompió el silencio. Explicó por qué no jugó con Paranaense e hizo una promesa de hincha.



Darío Benedetto se despidió de Boca, a pesar de que esa despedida haya sido silenciosa, fuera del campo de juego. Este viernes, el atacante que continuará su carrera en Olympique de Marsella, rompió el silencio.



“Lo que viví en Boca no lo voy a vivir jamás en ningún lado. Pero es muy difícil que a los 29 años caiga una oferta de un club importante de Europa por un jugador“, arrancó el Pipa en diálogo con 90 Minutos, Fox Sports. “El otro día estaba en la cancha y empecé a lagrimear, no fue una decisión para nada fácil”.





“Me hubiese gustado terminar jugando como lo hizo Nández. Si no me lesionaba, jugaba. La idea era que yo me iba a ir después de haber jugado estos dos partidos. Me desgarré el gemelo en el amistoso con Atlético Tucumán, si no hubiera jugado”, agregó.



“No tengo dudas de que a Boca voy a volver… Si no es como jugador, vendré toda la vida como hincha”, aclaró el delantero.



“Con Angelici tengo una buena relación, en ningún momento se enojó conmigo. Lo que pasa es que salieron a decir muchas cosas que eran mentiras. La realidad es que el pase se cerró ayer. Por eso salgo a hablar hoy. Lo aprecio mucho al presidente, estoy muy agradecido con él”, dijo.



“Los pases que se hicieron después de la final con River fueron por grandes ofertas, como el caso de Wilmar y Magallán. Es muy difícil rechazar esas ofertas. Haber perdido fue un golpe muy duro, pero creo que después hicimos borrón y cuenta nueva”, explicó acerca del plantel que participó en aquella final de Copa Libertadores.



Sobre el presente de Boca: “Siempre y cuando juguemos como contra Paranaense, Boca es candidato en la Libertadores“.



Además, considero que “Wancho” (Ábila) debe ser su reemplazante a pesar de que se concrete la llegada de otro delantero. Y destacó a Daniele De Rossi, a quien consideró “un crack, que juega siempre a un toque”.



Sobre los dichos de Tevez acerca de los futbolistas que le dicen ‘no’ a Boca: “No me molestó para nada, lo veo de esa manera. No es fácil decirle que sí a Boca. Creo que en estos momentos… Venir de perder una final con River, venís de perder una final con Tigre.. Es muy difícil ponerse la camiseta de Boca en este momento”.