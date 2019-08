Emotiva despedida de Lucas Romero del Cruzeiro Sábado, 03 de agosto de 2019 El mediocampista dejó el equipo brasileño entre lágrimas y se convertirá en refuerzo del Independiente de Beccacece. “En Brasil me aceptaron y abrazaron”, dijo.

El mediocampista argentino Lucas Romero se fue por la puerta grande del Cruzeiro. El jugador surgido en Vélez se despidió del club de Belo Horizonte y regresará al país para jugar en Independiente.



Romero, uno de los pilares del equipo brasileño y muy querido por los hinchas, dio una emotiva conferencia de prensa en la cual se lo vio conmovido y agradecido por sus tres temporadas con el Cruzeiro.



“Pedí hablar, despedirme de Cruzeiro, esta gran familia de la cual formé parte. Estoy muy feliz de ser parte de esto, solo tengo palabras de agradecimiento, primero a mis colegas, a la junta, al comité, a todas las personas que trabajan aquí en Cruzeiro, y un agradecimiento muy especial a los fanáticos. Desde que llegué me abrazaron, me aceptaron, me hicieron sentir parte de eso, me volví cruzeirense y puedo decirles que hoy soy un fanático extra. Cada vez que entré en el campo, intenté dar lo mejor de mí y demostrarlo”, expresó el futbolista de 25 años notoriamente emocionado.







Sebastián Beccacece, DT del Rojo, insistió por la contratación de Romero para reforzar el mediocampo y el surgido de Vélez estará arribando a la Argentina este viernes para firmar su contrato con el club de Avellaneda.



“Es un momento muy difícil, no es bueno decir adiós. Hoy tomé esa decisión y realmente aprecio a los directivos y mis compañeros de equipo porque en todo momento me hicieron sentir muy importante. Intentaron hacer todo lo posible para que me quedara”, culminó Romero, quien jugó su último partido en Cruzeiro ante River, en el partido de octavos de final de la Libertadores. En el Mineirao recibió una ovación por parte de los hinchas.