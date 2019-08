Histórico oro de Leonela Sánchez en boxeo

La cordobesa le ganó a la brasileña Jucielen Cerqueira Romeu en el peso gallo, transformándose en la primera argentina campeona panamericana.





Levanta los brazos. Leonela Sánchez sabe lo que está a punto de pasar. Fue mejor que la brasileña Jucielen Cerqueira Romeu y el oro es de ella, aunque los jueces deban todavía decretar su victoria por puntos. Unos instantes después, lo esperado se confirma: es la nueva campeona panamericana, la primera en la historia del boxeo argentino.



En el combate final de la categoría gallo (hasta 57 kilos), Sánchez caminó muy bien el ring durante los tres rounds y elaboró las maniobras de ataque en las cuales edificó su victoria.



Los golpes aislados de Cerqueira no fueron suficientes para lastimar a la cordobesa de 25 años, que se mostró segura de que el triunfo no se le escaparía. Y se transformó, así, en la primera argentina en ganar en unos Juegos Panamericanos.



"​A la brasileña ya la conocía. No fue la pelea que quise que se hiciera. Pero fui para adelante y en el momento que había que retroceder, lo hice. Escuché al rincón y estoy muy contento", contó la boxeadora, quien había amanecido con tos y dolor de garganta. "No sabés lo feo que es estar peleando y querer toser. Me daban unas ganas de tirar el bucal...", agregó entre risas.







También confesó que se bloqueó porque, cree, le "jugaron los nervios". "En el tercero me tranquilicé porque ya con eso me alcanzaba y no fui a arriesgar", agregó sobre el desarrollo de la pelea por el oro.



"No estábamos confiados, porque ella también tenía un plan de pelea. Ahora estoy muy contenta", comentó.



Esta es la segunda medalla del seleccionado de boxeo, compuesta por sólo cuatro deportistas. Este viernes se ampliará la cosecha con la de su hermana, Dayana Sánchez, que se disputará el título de peso ligero (hasta 60 kilos) con otra brasileña, Beatriz Soares Ferreira. Ya se había quedado con la de bronce el salteño Ramón Quiroga.



El oro del boxeo se sumó al del seleccionado de sóftbol, que venció a Estados Unidos en la final por 5-1.