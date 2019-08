Pidieron cuatro años y cinco meses de prisión para el endoscopista

Viernes, 02 de agosto de 2019

El abogado Diego Pirotta solicitó además que ambos profesionales sean inhabilitados por 10 años. También pidió investigar por falso testimonio a la instrumentadora y por encubrimiento a tres directivos de la clínica.





En la última audiencia del juicio oral y público que se desarrolla por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin, el abogado de la querella, Diego Pirotta, responsabilizó a los profesionales que participaron de la endoscopía durante la cual se produjo el desenlace fatal.



Luego de realizar sus alegatos, el letrado solicitó cuatro años y medio de prisión para el endoscopista Diego Bialolenkier y tres años en suspenso para la anestesista Nélida Puente. Además, pidió 10 años de inhabilitación para ambos especialistas involucrados en la intervención.



"Nunca nadie entendió cómo sucedió esto de esta manera. Cómo es que esta barbarie pasó y en cuánto pasó. Vamos a hablar del tiempo en que pasaron los hechos que sorprendieron a los propios médicos: no se logra explicar cómo ocurrieron en cada instante tantas cosas mal hechas. Y ante la emergencia, no supieron cómo proceder; no sabían resolver una crisis", aseguró Pirotta.



"Hoy estamos juzgando a dos médicos que consideramos responsables por la muerte. No todos los endoscopistas perforan a un paciente, ni todos los anestesistas no pueden no reanimar a un paciente", continuó.



De acuerdo a la mecánica que derivó en la muerte de la también legisladora porteña, Pirotta estableció: "La perforación se produjo en el minuto uno y se desparramó por todo el cuerpo; Débora dejó de respirar y el corazón dejó de funcionar y los médicos no se dieron cuenta. Siguieron con el procedimiento y nunca se dieron cuenta".



Pirotta solicitó también que se impute por falso testimonio a la instrumentadora Miriam Frías y que se investigue por encubrimiento a Roberto Martingano, Eduardo Cavallo y Cecci, directivos del Sanatorio La Trinidad de Palermo, donde se realizó el estudio médico.



Bialolenkier y Puente durante las audiencias deslindaron sus responsabilidades. Además, intercambiaron acusaciones cruzadas. Ayer, por ejemplo, la anestesista aseguró que Bialolenkier dijo en medio de la crisis que el endoscopio no funcionaba.