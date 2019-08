Investigación por el robo a trece consultorios y dos departamentos

Viernes, 02 de agosto de 2019

La in­ves­ti­ga­ción por los ro­bos co­me­ti­dos en dos de­par­ta­men­tos y en tre­ce con­sul­to­rios -­ con­ta­bles, ju­rí­di­cos y odon­to­ló­gi­cos -­ to­dos si­tua­dos en ple­no cen­tro de la ciu­dad de Co­rrien­tes, de­ri­vó en una se­rie de alla­na­mien­tos que fi­na­li­za­ron con la de­mo­ra de dos hom­bres y una mu­jer.

Ta­les per­so­nas se­rí­an par­te de una or­ga­ni­za­ción cri­mi­nal de­di­ca­da a co­me­ter ilí­ci­tos du­ran­te los “dí­as do­min­go”, se­gún sos­pe­chas sur­gi­das en una pes­qui­sa po­li­cial.

El fin de se­ma­na pa­sa­do de­lin­cuen­tes apro­ve­cha­ron la au­sen­cia de los pro­pie­ta­rios de dos do­mi­ci­lios de una to­rre si­tua­da en ca­lle Ju­juy al 900, en­tre Ju­nín e Hi­pó­li­to Yri­go­yen, de los cua­les sus­tra­je­ron di­ne­ro, elec­tro­do­més­ti­cos y al­gu­nas al­ha­jas.

Los due­ños de am­bos in­mue­bles ha­bí­an sa­li­do. “A­pa­ren­te­men­te re­a­li­za­ron un tra­ba­jo de in­te­li­gen­cia por­que sa­bí­an muy bien que no es­ta­ban los mo­ra­do­res”, in­di­có una fuen­te con­sul­ta­da por dia­rio épo­ca.

Pe­ro no fue to­do. La­dro­nes con in­for­ma­ción pre­ci­sa “re­ven­ta­ron” un to­tal de 13 ofi­ci­nas que fun­cio­nan en un edi­fi­cio de ca­lle Cór­do­ba al 500, en­tre Fray Jo­sé de la Quin­ta­na y 25 de Ma­yo.

Con la pre­sun­ta uti­li­za­ción de ba­rre­te­as for­za­ron ca­da una de las puer­tas de con­sul­to­rios de aten­ción odon­to­ló­gi­ca, ju­rí­di­co y con­ta­ble. Des­pués, con to­do el tiem­po a dis­po­si­ción, se de­di­ca­ron a tra­tar de en­con­trar pla­ta, elec­tró­ni­cos y de­más va­lo­res.

Im­por­tan­te su­ma de di­ne­ro en efec­ti­vo, al me­nos tres com­pu­ta­do­ras, im­plan­tes, ins­tru­men­tal, equi­pos de ma­te y otros ele­men­tos fue lo sus­tra­í­do.

Au­to­ri­da­des de la co­mi­sa­ría sec­cio­nal Cuar­ta ini­cia­ron la cau­sa en la que to­ma­ron da­tos de ca­da una de las ofi­ci­nas co­mo de los con­sul­to­rios vul­ne­ra­dos. En el edi­fi­cio fue­ron con­vo­ca­dos efec­ti­vos de la Di­rec­ción de Pe­ri­cias Cien­tí­fi­cas pa­ra la re­co­pi­la­ción de in­di­cios y bús­que­da de po­si­bles hue­llas dac­ti­la­res.

El gol­pe a es­ta se­rie de de­pen­den­cias, dis­tri­bui­das tan­to en plan­ta ba­ja co­mo en el pi­so su­pe­rior, ha­bría ocu­rri­do en el ho­ra­rio de la ma­dru­ga­da.

TORRE DE LA CALLE JUJUY ADONDE ENTRARON LADRONES.



Tal co­mo ayer lo re­fle­jó es­te dia­rio, el miér­co­les efec­ti­vos de la Di­rec­ción de In­ves­ti­ga­ción de De­li­tos Com­ple­jos (DIDC) y de In­ves­ti­ga­cio­nes de la Di­rec­ción de Se­gu­ri­dad y Pre­ven­ción de De­li­to, die­ron for­ma a tres alla­na­mien­tos en los ba­rrios Lo­mas del Mi­ra­dor, Pun­ta Tai­ta­lo y San­ta Ro­sa.

Equi­pos de so­ni­do, acon­di­cio­na­dor de ai­re, he­rra­mien­tas de al­ba­ñil, la­va­rro­pas, ca­ñas de pes­car y man­gue­ras son al­gu­nos de los ob­je­tos que la fuer­za de se­gu­ri­dad se­cues­tró “a mo­do pre­ven­ti­vo” en el Lo­mas del Mi­ra­dor. Allí no ha­brí­an da­do con ob­je­to al­gu­no men­cio­na­do en las de­nun­cias.

Un hom­bre de alias “Die­gui­to” y una mu­jer que se­ría su so­bri­na es­tán en la mi­ra de los de­tec­ti­ves. Tie­nen sos­pe­chas fun­da­das so­bre la su­pues­ta par­ti­ci­pa­ción de am­bos en los de­li­tos co­me­ti­dos en el mes de ju­lio.

En ca­sa de “Die­gui­to”, en Tai­ta­lo, se in­cau­ta­ron de una su­ma en efec­ti­vo, ce­lu­lar y una com­pu­ta­do­ra. Mien­tras en el do­mi­ci­lio de su fa­mi­liar lla­ma­da Va­le­ria, en el ba­rrio San­ta Ro­sa, en­con­tra­ron do­cu­men­ta­ción y otros ele­men­tos que se­rí­an des­cri­tos por al­gu­nas víc­ti­mas.

La in­ves­ti­ga­ción pro­si­gue con el re­le­va­mien­to de imá­ge­nes de al­gu­nas cá­ma­ras de se­gu­ri­dad.

Bus­can al me­nos un ve­hí­cu­lo del que ten­drí­an pre­ci­sio­nes y a más sos­pe­cho­sos.

Se cree que los au­to­res de am­bos ca­sos po­drí­an ser res­pon­sa­bles de más he­chos re­gis­tra­dos los dí­as do­min­go cuan­do fa­mi­lias sa­len de pa­seo y las ofi­ci­nas que­dan ce­rra­das al pú­bli­co.