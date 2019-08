Hallaron muerta a una mujer y detuvieron a dos personas

Viernes, 02 de agosto de 2019

La mujer de nombre Teresita Palacios tenía 76 años y fue hallada en su domicilio del Barrio Santa María por Lisandro Segovia y Patagonia. Por el hecho hay dos personas detenidas y sospechadas por el crimen.







En la noche de ayer encontraron el cuerpo sin vida, amordazada y atada de manos de Teresita Palacios, una mujer de 76 años del Barrio Santa María. El hecho se registró por calle Lisandro Segovia y Avenida Patagonia. Hay dos personas demoradas sospechadas por el crimen.



Según consta en el parte policial, un familiar de la mujer pidió ayuda a la policía porque no contestaba los llamados. Cuando ingresaron a la casa, encontraron el cadáver en la cocina comedor. Estaba con los ojos vendados y amordazada.



“Cerca de las 22:30, una persona llegó hasta la Comisaria pidiendo el acompañamiento de un personal de la Policía para llegar hasta la casa de su hermana que no le respondía los llamados. Entonces con un cerrajero fueron hasta la vivienda. Encontraron la puerta lateral abierta, la llave puesta y encontraron a una mujer de 76 años de edad en el piso, con un vendaje en los ojos y un trozo de tela en la boca”, explicó en detalle el Subjefe de la Policía de Corrientes, comisario Eduardo Acevedo a Radio Dos.



Alrededor de las 8:30 se realizaron las pericias correspondientes. Hay una escalera que fue peritada, ya que podría formar parte de los elementos utilizados por los malvivientes.



“Mi hermana era una persona religiosa, trabajaba para la iglesia, para las personas en situación de calle y colaboraba en todas las actividades. No entiendo cómo le pudo pasar esto a ella”, contó dolido Jorge Palacios.