La lista Verde de ECO + Juntos por el Cambio se presentó en el barrio Quintana

Viernes, 02 de agosto de 2019

Con el acompañamiento del intendente Eduardo Tassano, los precandidatos a diputados nacionales de la lista Verde 502 A de ECO + Juntos por el Cambio se presentaron este jueves a la noche en el Club Invico, ubicado en Renacimiento y Julio Verne del barrio Quintana de la ciudad de Corrientes.







El jefe comunal reconoció allí que Jorge Vara, ‘Susanita’ Benítez, ‘Pepe’ Fernández Affur y Carla Vallone son “los mejores exponentes” para “apoyar al proyecto” de Mauricio Macri y su vínculo con el Gobierno provincial para que “Corrientes pueda desarrollarse”.







“Les transmito el saludo del gobernador Gustavo Valdes”, dijo Tassano al comenzar su discurso en el Club Invico, que pese al mal tiempo, el acto estuvo colmado de militantes, dirigentes y vecinos. Cabe indicar que el mandatario provincial no pudo asistir a esta ocasión, dado que estaba abocado a la agenda presidencial de Mauricio Macri, quien arribó a Corrientes a las 19 para este viernes recorrer obras y encabezar un encuentro regional de Juntos por el Cambio, en el club Mil Viviendas, durante la mañana.







El jefe comunal agradeció luego a los dirigentes de ECO de este circuito (5°A), porque “aquí sacamos la mejor diferencia de votos”, en la última elección provincial y municipal del 3 de junio pasado. Este circuito electoral está compuesto por los barrios Quintana, Laguna Seca, Nuevo, 17 de Agosto y otros, siendo uno de los tres con mayor cantidad de electores de la capital provincial.







Las exitosas convocatorias de los actos de campaña que viene realizando esta lista Verde motivaron a Tassano a celebrar en esta oportunidad la “unidad que tiene nuestra lista” y consideró ello importante “para consolidar el rumbo de Corrientes”.







En este marco, el jefe comunal analizó que “salimos del circulo vicioso del populismo del kirchnerismo, generando una nueva matriz económica en la Argentina que favorece la exportación, la producción y la industria tecnológica”.







“Tenemos que apoyar este proyecto”, sostuvo Tassano y para eso dijo que “tenemos a los mejores exponentes con nuestros candidatos de la lista Verde”. Entendió así la potencialidad de estos aspirantes al Congreso al destacar a Vara, que “conoce el campo como su palma de la mano”, a ‘Susanita’ que “tiene a la Educación como el norte para el progreso con igualdad de oportunidades” y a ‘Pepe’ que “es un gran legislador con quien compartí bloque en la Cámara de Diputados”. Y sentenció que “este es el camino para salir adelante y Corrientes pueda desarrollarse, con los gobiernos provincial, nacional y municipal trabajando juntos ”.







Así fue que Vara planteó en la ocasión la necesidad de generar leyes que “mejoren la competitividad de nuestra producción regional, pero también hacer las obras que necesitamos para mejorar nuestra infraestructura productiva: rutas, caminos, puertos, energía eléctrica y parques industriales”.







Benítez, por su parte, sostuvo que “es necesario ponerle punto final al populismo para que no vuelvan más y podamos crecer con dignidad, libertad y principalmente con el federalismo que trajo Macri, dándoles a las provincias y municipios mayores recursos por derecho propio, para que administren de acuerdo a las necesidades que localmente se priorizan”.







Y Fernández Affur advirtió que “esa discriminación que los correntinos padecimos con el kirchnerismo, no podemos dejar que vuelva, ya conocemos sus consecuencias”. Y contrastó esa situación con “la relación madura que supo construir nuestro gobernador Gustavo Valdés para obtener obras financiadas por Nación, pero también para reclamar lo que naturalmente corresponde a la provincia, como ser las regalías de Yacyretá y Salto Grande, las cuales nos concedieron, justamente porque por fin tenemos un Presidente de la Nación verdaderamente federalista”.