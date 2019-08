Alberto Fernández: “Soy hijo de la universidad"

Jueves, 01 de agosto de 2019

"La creación del ministerio de Ciencia fue una buena idea, quizás nos equivocamos con el Ministro", aseguró ante un auditorio repleto que le entregó una declaración de apoyo a su candidatura firmada por 8.700 científicos.





Alberto Fernández habló esta tarde tras el encuentro con científicos y estimó que “hay una desaprensión que alarma” por parte del gobierno nacional hacia al ciencia y la tecnología. “Aportan mucho a la Argentina y han sufrido destrato al no recibir recursos y eliminar el ministerio”, aseguró el precandidato del Frente de Todos.





"Soy hijo de la universidad pública y creo en el desarrollo del conocimiento”, manifestó a los periodistas luego de hablar ante un auditorio de hombre y mujeres de ciencia en el Aula Magna en la Facultad de Ciencias Exactas. Horas antes, una solicitada de los científicos había dado su apoyo al ex jefe de Gabinete y juntó unas 8 mil firmas.



Fernández reafirmó su “compromiso” para “alentar que la ciencia se desarrolle en la Argentina” y prometió que el área volverá a tener un ministerio si asume la presidencia en diciembre. “Cristina lo creó en 2007 por una iniciativa mía, cuando uno crea un ministerio así es porque le da importancia a la inteligencia”.





En ese sentido, apuntó que “las sociedades que crecen son las que invierten en la inteligencia porque crean riqueza, no podemos maltratarla”; y recordó que “en todas partes del mundo hay científicos argentinos trabajando”.



Además, dijo que todos los ministerios que con Macri pasaron a ser secretarías, como Trabajo y Salud, volverán a tener ese rango y se refirió a Agroindustria, que con Macri pasó de ministerio a secretaría y ahora recuperará su anterior estatus. “Quiere quedar bien ese sector, no lo cuestiono, tiene un rol central en la economía”, dijo Fernández, quien pidió “que le den la misma atención a la salud, el trabajo y la educación de los argentinos” y afirmó que “me reúno con referentes del campo cuando voy al interior”.



El candidato opositor también relativizó las palabras de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien dijo que con declaraciones como las de Fernández sobre la economía “hay mala intención” y que “es lo que le hicieron a Alfonsín”. Fernández aseguró que “quien desestabiliza al presidente es el ministro de Economía, que hizo estragos” y añadió que “el país tiene problemas más graves que lo que dice Patricia Bullrich”.



En otro orden, habló de la situación de Aerolíneas y sostuvo que “hay una mala política del Gobierno”, en un contexto que “sirvió para que Macri pueda vender sus aviones, pero no sirvió al país”.



Finalmente, en su breve contacto con la prensa, reafirmó que “me preocupan el hambre y la caída del consumo” y que el acto de fin de campaña en Rosario “será muy lindo”, al tiempo que dijo que se eligió el Monumento a la Bandera “porque nos parece muy buen lugar”.