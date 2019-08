Boca Unidos se refuerza con Miguel Pabón, Ruth y Migone

Jueves, 01 de agosto de 2019

Comienza a tomar forma el “nuevo” equipo “aurirrojo”. Ayer llegó el cuarto refuerzo y para hoy se espera que se sumen dos más. Mientras ello sucede, el técnico Daniel Teglia intensifica los trabajos de pretemporada con vista a los compromisos que tiene.





Bo­ca Uni­dos ofi­cia­li­zó su cuar­ta in­cor­po­ra­ción con vis­tas a la tem­po­ra­da 2019/2020 del tor­neo Fe­de­ral A, con la lle­ga­da del de­lan­te­ro Mi­guel Pa­bón, pro­ve­nien­te de De­por­ti­vo Es­pa­ñol, y en las pró­xi­mas ho­ras de­fi­ni­rá el arri­bo del de­fen­sor pa­ra­gua­yo Ro­nald Huth y el de­lan­te­ro Ro­dri­go Mi­go­ne. De es­ta ma­ne­ra, co­mien­za a to­mar for­ma el plan­tel que di­ri­ge Da­niel Te­glia, que tie­ne co­mo pri­mer ob­je­ti­vo el cru­ce an­te Atlé­ti­co Tu­cu­mán el 28 de es­te mes, por la Co­pa Ar­gen­ti­na en la ciu­dad de Sal­ta y, unos dí­as des­pués, el 8 de sep­tiem­bre, ha­rá su de­but en la se­gun­da fe­cha del cer­ta­men de la ter­ce­ra ca­te­go­ría del fút­bol ar­gen­ti­no vi­si­tan­do a For Ever.



Pa­bón

Pa­bón, po­li­fun­cio­nal ata­can­te zur­do de 24 años, se su­mó ayer a los en­tre­na­mien­tos del plan­tel “au­ri­rro­jo” y se con­vir­tió así en la cuar­ta in­cor­po­ra­ción de es­te mer­ca­do, tras las lle­ga­das de Jo­sé Aqui­no, Ale­jan­dro Be­ní­tez y Jo­sé Viz­ca­rra.

El oriun­do de San Ber­nar­do, Pro­vin­cia de Bue­nos Ai­res, hi­zo to­da su ca­rre­ra pro­fe­sio­nal de­fen­dien­do los co­lo­res ro­jos y ama­ri­llos de De­por­ti­vo Es­pa­ñol. Allí, ju­gó 65 par­ti­dos ofi­cia­les, la mi­tad de ellos co­mo ti­tu­lar, y con ocho go­les, to­dos en la mis­ma di­vi­sión: la Pri­me­ra B Me­tro­po­li­ta­na; por lo que con Bo­ca Uni­dos ha­rá su de­but en la ter­ce­ra ca­te­go­ría del fút­bol ar­gen­ti­no.

Pa­bón lle­ga pa­ra cu­brir la ban­da iz­quier­da que de­jó va­can­te Gus­ta­vo Mbom­baj. En el “ga­lle­go”, los téc­ni­cos lo apro­ve­cha­ron en va­rias po­si­cio­nes: tan­to en la ban­da co­mo vo­lan­te ex­ter­no, co­mo en el área co­mo de­lan­te­ro de re­fe­ren­cia, o acom­pa­ñan­do de ex­tre­mo.

Pa­ra el cuer­po téc­ni­co, si­gue sien­do fun­da­men­tal su­mar fut­bo­lis­tas a su plan­tel pa­ra te­ner po­si­bi­li­dad de re­cam­bio en ca­da pues­to.



Mi­go­ne

Ro­dri­go Mi­go­ne fue el ele­gi­do por Da­niel Te­glia pa­ra ser una al­ter­na­ti­va en el ata­que de Bo­ca Uni­dos y, en las pró­xi­mas ho­ras, se su­ma­rá al tra­ba­jo de pre­tem­po­ra­da que es­tá re­a­li­zan­do el “au­ri­rro­jo”, con vis­tas al pró­xi­mo tor­neo Fe­de­ral A y el com­pro­mi­so fren­te a Atlé­ti­co Tu­cu­mán por la Co­pa Ar­gen­ti­na, el 28 de es­te mes, en el es­ta­dio “Pa­dre Mar­te­a­re­na” de la ciu­dad de Sal­ta.

El téc­ni­co de Bo­ca Uni­dos di­ri­gió a Mi­go­ne sien­do téc­ni­co de las in­fe­rio­res de Ro­sa­rio Cen­tral, ca­li­fi­cán­do­lo co­mo un ex­tre­mo de­re­cho muy rá­pi­do.

El “ár­bol”, co­mo lo apo­dan sus com­pa­ñe­ros, na­ció el 6 de ju­nio de 1996 (18 años). Es oriun­do del ba­rrio Mor­te­la­ri, de Vi­lla Go­ber­na­dor Gál­vez, y jue­ga en Ro­sa­rio Cen­tral des­de el baby (in­gre­só a la ins­ti­tu­ción en el 2008).





Huth

Otra de las ca­ras nue­vas que se su­ma­rí­an a Bo­ca Uni­dos es el de­fen­sor pa­ra­gua­yo Ro­nald Re­na­to Huth Can­dia, de úl­ti­mo pa­so por Sar­mien­to de Re­sis­ten­cia.

Huth, de 30 años, de­bu­tó a los 16 en Ta­cua­rí, club de su pa­ís, y tras un tor­neo amis­to­so en Pun­ta del Es­te, Uru­guay, fue se­lec­cio­na­do pa­ra ju­gar un cam­pe­o­na­to en Ibi­za (que su equi­po con­quis­tó), don­de un oje­a­dor del Li­ver­po­ol lo vio y lo fi­chó pa­ra el equi­po in­glés, pa­ra lue­go pa­sar al Vi­cen­za de Ita­lia.

En el 2010, re­gre­só al club que lo vio na­cer, Ta­cua­rí, y tras una tem­po­ra­da en el fút­bol pa­ra­gua­yo, pa­só al PAS Gian­ni­na de Gre­cia. En el 2012 ju­gó en Spor­ti­vo Lu­que­ño, al año si­guien­te, en Olim­pia, tam­bién del ve­ci­no pa­ís, de allí se fue al Blo­o­ming de Bo­li­via.

En el 2016, vol­vió a In­gla­te­rra pa­ra ju­gar en el Tor­quay. Al año si­guien­te, re­gre­só a su pa­ís pa­ra ves­tir la ca­sa­ca del Na­cio­nal y de allí vi­no a la Ar­gen­ti­na pa­ra su­mar­se al plan­tel de Sar­mien­to -­que cum­plió una muy bue­na tem­po­ra­da en el úl­ti­mo Fe­de­ral A-­.

Sus an­te­ce­den­tes lo lle­va­ron a es­tar en la mi­ra de Bo­ca Uni­dos, pa­ra su­mar­lo en el pro­yec­to que es­tá ar­man­do pa­ra es­ta tem­po­ra­da del tor­neo Fe­de­ral A.



Otro día de tra­ba­jo

Ayer, el plan­tel de Bo­ca Uni­dos pro­si­guió con los tra­ba­jos de pre­tem­po­ra­da, ca­da vez más exi­gen­tes, con vis­tas al par­ti­do del 28 con­tra Atlé­ti­co Tu­cu­mán y tam­bién pa­ra su de­but en el tor­neo Fe­de­ral A.

Los ju­ga­do­res en­tre­na­ron ba­jo las ór­de­nes del cuer­po téc­ni­co que en­ca­be­za Da­niel Te­glia, que ve con en­tu­sias­mo la evo­lu­ción de aque­llos que pre­sen­ta­ban do­len­cias fí­si­cas, tal los ca­sos de Fa­bio Go­doy, quien fue so­me­ti­do a un tra­ta­mien­to por el mi­cro­des­ga­rro en el iz­quio­ti­bial de la pier­na de la pier­na de­re­cha du­ran­te el par­ti­do an­te Ra­cing.

Tam­bién evo­lu­cio­nan tal lo es­pe­ra­do el de­lan­te­ro Cris­tian Nú­ñez, ope­ra­do de los me­nis­cos, y el ju­ve­nil Ig­na­cio Val­san­gia­co­mo, que de­bió ser in­ter­ve­ni­do en la ro­di­lla.

Por su par­te, Jo­sé Viz­ca­rra co­mien­za a re­cu­pe­rar su me­jor for­ma fí­si­ca, al­go que no tu­vo mu­cho tiem­po pa­ra ha­cer an­tes de su de­but fren­te a la “a­ca­de­mia” por la Co­pa Ar­gen­ti­na.