Turkish Airlines llega a la camiseta de River

Jueves, 01 de agosto de 2019

Luego de un poco más de un año, el Millonario vuelve a tener sponsor. Cerró contrato con la aerolínea turca. La nueva camiseta podría estrenarse el domingo.





La situación económica de River no es lo suficientemente holgada como para darse el lujo de no lucir sponsor en su camiseta. Por eso, los dirigentes aceleraron las gestiones y cerraron un acuerdo con la aerolínea Turkish Airlines.



El acuerdo supone una mejora en el contrato que el club rompió con el banco BBVA, hace exactamente un año. A River le ingresarían entre 10 y 15 millones, según el cumplimiento de objetivos deportivos. El acuerdo incluye también una gira de amistosos por Estambul.



Según da cuenta el sitio Doble Amarilla, las negociaciones entre el club y la aerolínea comenzaron el año pasado.



En septiembre de 2018, una delegación dirigencial del Millonario viajó a Estambul a negociar cara a cara con los responsables de la marca.



Turkish le gana la pulseada a otras dos grandes firmas internacionales, American Airlines y la marca china de licores Kweichow Moutai.



La última vez que River lució sponsor fue en mayo de 2018, en el partido que cerró su participación en la fase de grupo de la Copa Libertadores, frente a Flamengo.



Desde entonces, AXION Energy fue el único patrocionio que el club de Núñez lució en su camiseta, en las mangas.



Además de Turkish, podría sumar el sponsoreo del Banco Supervielle en la parte trasera. Las estampas comerciales podrían debutar este domingo.



AM