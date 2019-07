La comunidad científica y universitaria apoya la candidatura de Alberto Fernández

Miércoles, 31 de julio de 2019

El precandidato a presidente por el Frente de Todos irá mañana a recibir el apoyo a la Facultad de Ciencias Exactas





El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, visitará durante la tarde del miércoles la Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Allí recibirá una solicitada, firmada por más de 5.000 científicos de todo el país, en la cual expresan su adhesión en la campaña y el apoyo para las elecciones del 11 de agosto.



La iniciativa surgió tras la solicitada en la cual más de 150 artistas firmaron en apoyo a la candidatura de Mauricio Macri de cara a los próximos comicios. En esta ocasión, el precandidato kirchnerista recibirá el respaldo de diversos integrantes y referentes de la comunidad científica, tecnológica y universitaria.



Desde el entorno del ex Jefe de Gabinete estiman que, tras recibir la carta, hablará en el Aula Magna del Pabellón 2. "Tenemos el dato de que firmaron más de 5 mil, pero desde la comunidad científica afirman que son más de 7 mil. Lo sabremos con exactitud mañana", explicó uno de sus voceros a Infobae.



Entre los convocantes estarán: Adrián Paenza, Adriana Serquis, Alberto Kornblihtt, Ana Franchi, Andrea Gamarnik, Andrés Kreiner, Carolina Mera, Daniel Filmus, Diego Hurtado de Mendoza, Diego Tatián, Dora Barrancos, Eduardo Dvorkin, Federico Robledo, Felix Requejo, Fernanda Beigel, Graciela Morgade, Hugo Aimar, Jorge Geffner, José Paruello, Juan Pablo Paz, Marcos Vaira, Marcelo Ruiz, Marisa Herrera, Mirta Iriondo, Noe Jitrik, Osvaldo Uchitel, Pablo Nuñez, Roberto Salvarezza, Rolando Gonzalez José, Sandra Carli





Roberto Salvarezza, ex presidente del Conicet y actual diputado nacional de la provincia de Buenos Aires, indicó en su cuenta de Twitter: "El próximo miércoles gran encuentro con Alberto Fernández, donde le vamos a entregar una adhesión a su candidatura con la firma de más de 5.000 científicos y científicas".





Ayer por la mañana, Fernández visitó Entre Ríos, provincia en la cual fue recibida por su gobernador Gustavo Bordet. Allí, en conferencia de prensa, manifestó que en el campo no se liquida la cosecha "porque todos saben que el dólar está subvaluado. Podemos mentirle a la gente y decirle que le economía está tranquila porque el dólar está quieto. Digo estas cosas y quién me responde, el Fondo. Es como alguien dijo ayer en un tuit, hay que pegarle al chancho para saber dónde está el dueño. Yo lo critico a Macri y me responde el Fondo".



Tras su visita del miércoles a la institución educativa, Fernández visitará el partido bonaerense de San Martín, en donde será recibido a las 18.30 por el intendente Gabriel Katopodis.



La declaración de integrantes de la comunidad científica, tecnológica y universitaria completa



Quienes firmamos la presente declaración, integrantes de la comunidad científica, tecnológica y universitaria argentina, manifestamos nuestro apoyo a la fórmula compuesta por Alberto Fernández (presidente) y Cristina Fernández de Kirchner (vicepresidenta) para las elecciones del corriente año.



Queremos contribuir, con nuestro voto y nuestra voz, a un contundente triunfo electoral que cierre definitivamente la etapa de restauración conservadora abierta en 2015, que condena a nuestro país al atraso, al endeudamiento y a la pobreza.





Queremos colaborar en la recuperación e impulso a un modelo de desarrollo productivo y sociocultural que promueva la inclusión y la justicia social, apoyándose en la ciencia, la tecnología y el conocimiento generados en nuestro país.



Desde una perspectiva pluralista, desde un colectivo que incluye personas con historias y visiones políticas diversas, convocamos a la ciudadanía en general y a la comunidad científica, tecnológica y universitaria en particular, a acompañar la fórmula conformada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones presidenciales 2019, con la esperanza de abrir, de este modo, un nuevo horizonte de futuro para la sociedad argentina.