Fue a buscar a su suegra a la casa y la encontró muerta

Miércoles, 31 de julio de 2019

Gladys Catena fue hallada sin vida en su propiedad de La Plata. Una vecina apuntó a un pintor que hacía refacciones en la casa





Una mujer de 65 años fue hallada muerta en su casa de la localidad bonaerense de Gonnet, en el partido de La Plata. Aún se está investigando si el crimen sucedió en ocasión de robo o bajo otras circunstancias. El testimonio de una vecina apunta a un pintor que hacía refacciones en la vivienda.



En horas de la mañana del martes Gladys Catena fue encontrada sin vida por su yerno, identificado como Manuel Maldonado (33), cuando ingresó a la propiedad ubicada en la calle 511 entre 19 y 20. Según los voceros que trabajan en el caso, el hombre debía pasar a buscar a la mujer para que concurriera a su casa a cuidar a sus hijos; tras no poder contactarla por teléfono decidió ingresar con su llave al domicilio y se encontró con la aberrante escena.



Maldonado halló a su suegra, sin vida, tendida boca abajo en el piso de su habitación con un golpe en la cabeza. Una fuente policial le reveló a Télam que "en la casa había manchas de sangre, estaba todo revuelto y se secuestró un cuchillo rojo tipo Tramontina con manchas de sangre".



De inmediato el yerno avisó al 911 y se acercó al lugar personal de la Policía Científica. Los peritos precisaron que la data de la muerte de la mujer es de entre "12 a 15 horas antes del hallazgo del cuerpo". Durante la tarde del martes continuaron trabajando en el lugar en busca de pistas que permitan esclarecer el hecho.





La mujer era madre de tres hijas; con una comparte domicilio, mientras que las otras dos viven en Mar del Plata y la provincia de Salta, respectivamente.





En diálogo con TN, Julia, una vecina de la víctima sospecha de algún conocido de la mujer y apuntó puntualmente a un pintor que hizo trabajos en la propiedad durante el último tiempo.



"Ella le abrió la puerta, estoy segura de que lo conocía, a mí no me saca nadie que fue el pintor", expresó Julia quien informó que Catena quedó viuda hace tres meses y actualmente se encontraba haciendo refacciones en su propiedad.



"Había pintado toda la casa y uno de los pintores siguió viniendo: le colgó el televisor, le arregló unas patas de la cama y otros muebles. Para mi fue el tipo este, habrá hecho algún cuento", denunció ante los medios la vecina.



La mujer comentó también la última vez que vio a la víctima fue el lunes alrededor de las 20 horas, cuando su esposo le fue a llevar una procesadora de alimentos que le había arreglado y también le pidió que le regulara un televisor que se había comprado recientemente.



Caratulado como "homicidio", el hecho es investigado por el fiscal penal de La Plata Álvaro Garganta.