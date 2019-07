Condenaron a 18 años de prisión al ex boxeador Carlos Baldomir Miércoles, 31 de julio de 2019 Era acusado por abuso sexual calificado contra una de sus hijas. La querella y los fiscales pidieron 20 años de prisión para el ex campeón del mundo.



Carlos Baldomir, ex Boxeador campeón del mundo en 2006 de la categoría Welter del CMB, fue condenado a 18 años de prisión por abusar sexualmente de su hija. Asi lo resolvió el tribunal conformado por la jueza Susana Luna y los jueces Rodolfo Mingarini y Pablo Busaniche.



Los hechos que se le atribuyeron son abuso sexual con acceso carnal contra una menor de 18 años y por abuso sexual gravemente ultrajante.



La causa comenzó el 29 de octubre del 2016 cuando la ex esposa de Baldomir, madre de la nena y ahora querellante en la causa, denunció en el Centro de Orientación a la Vïctima de Violencia Familiar y Sexual al ex boxeador.



Baldomir fue arrestado veinte días más tarde, el 18 de noviembre, en su casa de la ciudad bonaerense de Junín donde vivía en aquel entonces. Desde entonces está detenido a pesar de los tres pedidos de excarcelación que interpuso su defensa.



Carlos Baldomir conquistó el título mundial de boxeo de la categoría welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 2006 cuando derrotó al estadounidense Zab Judah.