El esquí acuático sumó una medalla de plata y otra de bronce de la mano de dos Sub 20 Miércoles, 31 de julio de 2019 Ulf Ditsch y Tobías Giorgis aportaron dos nuevas sonrisas luego del oro cosechado por Eugenia de Armas.



Con tan sólo 17 años, Tobías Giorgis finalizó tercero en las finales de overall masculino y de esa manera se colgó la medalla de bronce, otra más para la misión argentina que ya acumula 24 preseas en el medallero general.



Giorgis repitió el logro de su entrenador, Javier Julio, quien consiguió la misma presea en los Juegos de Toronto en 2015. Además, es la segunda medalla que el esquí acuático le otorga a Argentina luego del oro de Eugenia De Armas en wakeboard, en la tarde del lunes.





El joven santafesino, una de las grandes promesas del esquí acuático argentino, ya se había quedado con las ganas de una medalla este lunes cuando terminó en el quinto lugar en las finales de salto. Ahora se tomó revancha en el overall y llegó a una historia con final feliz.



Más tarde, el esquí acuático otorgó una tercera medalla. Ulf Ditsch terminó segundo en la final de wakeboard (modalidad en la que De Armas conquistó el oro) y se colgó la medalla de plata.



El joven de 19 años hizo una puntuación de 78.78 y fue superado por muy poco por el estadounidense Andrew Adkison, quien consiguió 79.33 puntos. El bronce fue para el mexicano Patricio González, con 69.67 puntos.