Valdés creó un fideicomiso financiero para potenciar la exportación de arroz

Miércoles, 31 de julio de 2019

En una articulación entre el Gobierno provincial, el Banco de Corrientes y empresarios, se presentó Corrientes Exporta Arroz, “un instrumento de crédito para mejorar la superficie plantada y darle competitividad al cultivo”, dijo el mandatario. Le permitirá al sector contar con los recursos para comprar insumos a mejores costos.





El gobernador Gustavo Valdés firmó ayer un convenio con productores y empresarios arroceros para crear el fideicomiso financiero Corrientes Exporta Arroz, en un acto desarrollado en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno. El instrumento financiero nació de un trabajo público-privado y le permitirá al sector “tener mayor producción y más superficies plantadas”, dijo el mandatario, ya que el Gobierno provincial apunta a que los arroceros “puedan seguir plantando y generando más puestos de trabajo”, agregó.



Valdés remarcó que “necesitábamos salir a generar mayor competitividad en el sector, para lo cual empezamos a trabajar fuerte en una herramienta económica y financiera, que se conformó con el trabajo de distintos sectores”. Sostuvo que “si no contamos con esos mecanismos, muchas veces perdemos oportunidades y el costo de siembra se eleva”.



“Junto a todos los sectores involucrados en la cadena productiva del arroz, estamos trabajando una herramienta ágil y oportuna: el Fideicomiso Financiero Corrientes Exporta Arroz, que permitirá bajar costos fiscales y productivos, beneficiando a pequeños y medianos productores”, comentó el gobernador Valdés en su cuenta de Twitter.



El mandatario puntualizó que “es un instrumento de crédito que estamos otorgando a pequeños productores de arroz, para mejorar la superficie plantada y darle competitividad al cultivo”, y recordó que “Corrientes es la primera potencia productora de arroz”. “Vamos a utilizar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, a partir de la firma de este fideicomiso”, detalló el gobernador en declaraciones a la prensa, y dijo que es una forma de alentar a que “puedan seguir plantando y generando puestos de trabajo y no perdamos esta posibilidad de bonanza de la Provincia y ayudar a nuestros productores”.



Valdés comentó que los pequeños arroceros tienen “dificultades en la compra de insumos, que en general se venden en dólares, y, al no tener los recursos, el productor no puede comprarlos. El fideicomiso le va a permitir comprar los insumos de contado y podrá tener en su mano su producción, de manera que pueda liquidarla y venderla cuando tenga buen precio”, afirmó.



“Este contrato facilitará la adquisición de nuevas herramientas que permitan mantener y aumentar la superficie sembrada en la provincia, permitiendo que exportemos más e ingresen más divisas del exterior, dinamizando y desarrollando nuestra economía”, añadió.



La herramienta es el resultado del trabajo entre la Provincia, el Banco de Corrientes y empresarios arroceros. El mandatario remarcó que estas iniciativas significan un “fuerte respaldo al sector y representará que no se concentre mayor cantidad de hectáreas en pocas manos”.



El gobernador explicó que la herramienta consiste en “apoyar con plata para la compra de insumos más económicos porque con la bicicleta financiera el productor termina siendo tren de los precios” y que “este diseño permitirá que la garantía sea la Provincia porque consideramos al arroz como un cultivo estratégico”.



Objetivos y alcances

El asesor de la Asociación de Productores de Corrientes, Daniel Filigoy, explicó que va a “permitir la conformación de un importante volumen de arroz exportable que marcará un precio de referencia en todo el mercado argentino”.

Los objetivos de Corrientes Exporta Arroz son: poner en marcha un esquema de financiamiento y comercialización conjunta que se podrá replicar en los próximos años; cubrir el 30% del costo total de producción para 8.000 hectáreas; un compromiso de entrega de 25 millones de kilogramos de arroz que serán destinados a la cancelación de la asistencia financiera; la compra de 1billón de litros de gasoil, 3 millones de kilogramos de distintos tipos de fertilizantes, 24 millones de pesos en productos específicos para el cultivo de arroz y 13.800 millones de pesos en fletes.



Detalles

El gerente de Gestión de Activos y Estructuración de Financiamiento del Banco de Corrientes, Hugo Días Lourenco, brindó detalles de Corrientes Exporta Arroz y explicó que el monto de la emisión de valores fiduciarios es, en dólares valor nominal, de 3 millones y medio. La tasa de interés es del 9,75 por ciento anual y el plazo es de 12 meses. En tanto, la amortización y renta se paga al vencimiento y conlleva una garantía otorgada por el Fondo de Desarrollo, Garantía, Sustentabilidad y Anticíclico de la Provincia.

Corresponde a un trabajo en equipo de cinco meses con un conjunto de instituciones, destacándose el Banco de Corrientes y el Banco de Servicios y Transacciones.

El fiduciante es la Cooperativa Puerto Valle, y el fiduciario es el Banco de Servicios y Transacciones.

Los inversores de la operación son el Fondo de Desarrollo Garantía del Banco de Corrientes y de Servicio y Transacciones.

Lourenco destacó el acompañamiento de la Provincia en la estructuración de este tipo de financiamientos a través del Banco de Corrientes como organizador de la transacción e inversor y el Gobierno a través de su Fondo de Desarrollo, a fin de garantizar la operación.

“Es una primera herramienta y el objetivo es trabajar más adelante con otros sectores de la producción”, anticipó el gerente de Gestión de Activos y Estructuración de Financiamiento del Banco de Corrientes.