River tiene todo listo para ir a buscar otra clasificación histórica en Brasil Martes, 30 de julio de 2019 Gallardo no definió quiénes, pero sabe que tiene que encontrar un equipo para lograr el pase para cuartos de final.



Marcelo Gallardo es, aquí en el entrenamiento de River en Cidade Do Galo, el hombre que está solo y espera la revancha de este martes ante Cruzeiro en el Mineirao, luego de igualar 0-0 en la ida en el Monumental. O mejor: el entrenador que agazapado piensa en silencio. Y es que el Muñeco eligió para meditar el único lugar donde se colaba el sol en una de las tantas canchas que tiene el magnífico predio de Atlético Mineiro en las afueras de Belo Horizonte. Se sentó Gallardo en una especie de banco de suplentes y estuvo en soledad 10 minutos. Los jugadores se divertían en la mitad del campo con un clásico loco y los ayudantes, Matías Biscay y Hernán Buján, acomodaban los materiales para la segunda parte de la práctica, esa que los periodistas no pudieron ver.





Miró el reloj Gallardo, dejó la compañía del sol y le avisó a la prensa que corrían los últimos 10 minutos para espiar. Luego, la intimidad del plantel y el grupo de trabajo. Y ahí, ¿habrá despejado las dudas Gallardo, si es que las tenía? ¿Exequiel Palacios le gana la pulseada a De la Cruz? ¿Hay lugar para la sorpresa, como podría ser una línea de 5 defensores con Zuculini sumándose como líbero? ¿Pratto está al 100 por ciento? ¿Hará dupla con Rafael Santos Borré y mandará al banco a Matías Suárez?



Esas preguntas, como casi siempre desde que Gallardo es técnico de River, recién se responderán cuando falten minutos para el inicio del partido. Pero hay indicios. Leonardo Ponzio será titular, más allá de que terminó la práctica con hielo en el aductor derecho, lugar donde se lesionó hace unas semanas. "Todos los días se puso hielo en la zona por precaución", avisaron desde el cuerpo técnico para desterrar el rumor que afirmaba que el volante se perdería el duelo. "Estoy bien", alcanzó a decir el mediocampista de 38 años cuando ingresaba al hotel donde se concentra la delegación.



En la defensa no hay interrogantes porque no hay alternativas. Javier Pinola y Fabrizio Angileri se quedaron en Buenos Aires recuperándose de distintas lesiones. Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco serán los titulares. Elías López es el único defensor disponible para integrar el banco de suplentes.



Arriba Lucas Pratto se metió en el equipo aunque no está al 100 por ciento desde lo físico. Gallardo lo considera indispensable. Su acompañante será Rafael Santos Borré. Una de las ideas del Muñeco es que ambos atacantes desgasten a los centrales rivales y dejarle los últimos 20 minutos al vertical Matías Suárez.



Tres mediocampista tienen un lugar asegurado: Nacho Fernández, Ponzio y Enzo Pérez. Y otros tres disputan la vacante restante: Palacios, De La Cruz y Zuculini, en ese orden de prioridad.



Entre la noche del lunes y el mediodía del martes, Gallardo definirá los titulares. Igual, un nombre no le cambia: sabe que necesita un equipo para escribir una nueva página de gloria.