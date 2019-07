"Les dijimos basta a los machos que nos subestimaron durante 28 años" Martes, 30 de julio de 2019 La gobernadora bonaerense trató de apuntalar el voto femenino. "De acá no nos van a sacar porque este es nuestro lugar. Vamos las mujeres", aseguró en San Fernando



La gobernadora María Eugenia Vidal en un acto en San Fernando

Luego de la polémica desatada por el exabrupto de Aníbal Fernández y con el objetivo de apuntalar el voto femenino, la gobernadora María Eugenia Vidal encabezó un acto en San Fernando ante 360 mujeres, acompañada por algunas de las candidatas del Junto por el Cambio.



Tal como hizo hace cuatro años, Vidal pidió el voto femenino para decirle "basta a la resignación y el abandono".



"Votaron a una gobernadora mujer que no era parte de ese sistema para decir 'sí se puede terminar con la resignación y el abandono'. Con su voto dijeron basta de machos que durante 28 años nos subestimaron y no dieron una sola de las peleas que los bonaerenses queríamos", remarcó Vidal ante el aplauso de las espectadoras.





Por eso, a menos de dos semanas de las PASO les pidió que vuelvan a reforzar ese compromiso en las urnas: "Tenemos que demostrar que somos millones defendiendo a nuestros hijos".



La elección de esa frase no podía ser más apropiada para emitir un mensaje cifrado a Fernández y a todo el kirchnerismo después de que el dirigente peronista dijera: "Si tengo que elegir, prefiero dejarle mis hijos a Barreda que a Vidal".



Durante su discurso, Vidal dio cuenta de las políticas que llevó adelante en su mandato para favorecer a las mujeres. "Dejamos políticas concretas en la Provincia, no saraza. Las 40 mil vacantes en jardines de infantes para que las mujeres puedan trabajar o estudiar no es saraza. Que la legislatura que viene vaya a tener 50% de mujeres es un hecho concreto, al igual que en el poder judicial en estos 3 años y medio se haya nombrado mitad mujeres y mitad varones. Los penales de Olmos y Batán hoy están manejados por mujeres, y también hay mujeres en la cúpula policial", detalló.



La gobernadora bonaerense estuvo escoltada por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; la candidata a intendente de esa comuna, Agustina Ciarletta; la diputada del PRO, Silvia Lospenatto; y la candidata a diputada y madre de una de las víctimas de la tragedia de Once, María Luján Rey.



Y fue justamente en la figura de María Luján en la que se apoyó para describir lo luchadora que son las mujeres cuando se trata de la defensa de sus hijos. "Las que personifican el dolor de sus hijos son las mujeres. Uno se pregunta '¿cómo están de pie?'. ¿Saben por qué? Porque son mujeres. Cada día conozco a más mujeres así cuando recorro la provincia. Ellas son mi ejemplo a segurir. Si ellas no bajan los brazos ¿cómo los voy a bajar yo?", se preguntó.



Y continuó: "Ellas son las valientes, ellas nos enseñan y nos dan el ejemplo. De ellas aprendo todos los días y por ellas se que esta provincia puede avanzar. A esas mujeres las necesitamos más que nunca".



Para el cierre de su presentación, se mostró más firme que nunca y aseguró: "De acá no nos van a sacar porque este es nuestro lugar. Vamos las mujeres".



En una entrevista con TN, la Gobernadora volvió a referirse a los dichos del ex jefe de Gabiente del kirchnerismo: "Son parte de la provincia que queremos dejar atrás, la de la violencia, la de la soberbia, la del exabrupto es la provincia que nos gobernó durante 28 años".



Con respecto a las encuestas donde Axel Kicillof la aventaja, Vidal manifestó que "tiene que ver con la dificultad de los problemas de inflación, de empleo, fue un año muy difícil". Como autocrítica reconoció: "Entiendo que haya muchos que duden y se sientan desilusionados", y agregó que "nada en la vida que vale la pena se consigue sin esfuerzo, nada en la vida que dure y se sostenga en el tiempo es por el atajo, por la avivada. Siento que cruzamos la parte más brava del río, hay muchos cansados de nadar pero para atrás no hay nada bueno", concluyó.