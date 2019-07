Club Delivery, una aplicación que se formó y creció en el Club de Emprendedores

Martes, 30 de julio de 2019

Se trata de una plataforma para celulares que permite conocer la extensa oferta gastronómica de la ciudad de Corrientes. Sus creadores, tres hermanos correntinos apasionados por la programación, resaltaron la importancia que tuvo el Club para brindarles herramientas para ajustar su proyecto.





La extensa oferta gastronómica en Corrientes fue la oportunidad que aprovecharon Martín, José y Facundo Quintana para crear Club Delivery, una aplicación para celulares donde los propietarios de locales pueden publicar sus opciones y los posibles clientes conocer la variedad de sus platos.



“Es una plataforma para celulares con sistema operativo Android en la que cualquier persona o emprendimiento de la rama gastronómica puede publicar su producto / comida”. Se diferencia de otras de este tipo porque posee un perfil más inclusivo ya que ofrece facilidad en la publicación del producto sin la necesidad de cumplir estrictos requisitos y, además, cobran alrededor de un 15 por ciento menos de comisión.



En marzo de este año lanzaron una versión Beta abierta “de prueba, para obtener estadísticas y hacer un muestreo de la población”, mientras que durante todo este mes pusieron a punto la versión número 2 y están planeando su lanzamiento por redes sociales.



En representación de los tres, Facundo, visitó el Club de Emprendedores de Corrientes (calle San Martín 1625) y contó el camino que atravesaron para desarrollar las potencialidades de su proyecto. En este sentido describen que el apoyo del Club fue “muy importante”.



“Uno viene tímidamente con una idea, pero a su vez con un montón de dudas, porque estábamos en una casa programando las 24 horas del día con poco contacto con lo que es el mundo real. Entonces moverse, salir y encontrar personas que avalen tu idea fue clave psicológicamente”, sostuvo al respecto.



Concretamente conocieron este espacio del Gobierno de Corrientes el año pasado, a través de la convocatoria Animate que lanzó esta dependencia de la cartera industrial. Esta oportunidad les posibilitó “darle forma al modelo de negocio y buscar estrategias para que prospere”.



Al mes, gracias a un convenio entre el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio y Telefónica Argentina se abrió la convocatoria Open Future del gigante de las telecomunicaciones. Una vez más se inscribieron y quedaron seleccionados: “fue una doble y todavía más importante validación”, señaló Facundo.



“La experiencia Open Future fue muy buena para nosotros. Nos ayudó a reforzar esa validación porque fue de gente de Buenos Aires que trabajan en proyectos mundiales y que recorren el país asistiendo a emprendedores de base tecnológica”, agregó.



Gracias a esta posibilidad accedieron a una innovadora metodología de aceleración para crear un modelado de negocios a la altura de los requerimientos de la sociedad actual, además de contactos de la red que manejan a nivel mundial y el estricto seguimiento de los avances del proyecto.



Para alentar a otros emprendedores que aún no se animaron a dar a conocer sus ideas, Facundo les dejó un inspirador mensaje:



“No tengan miedo para moverse y avanzar en su proyectos. Me pasó a mí, al principio parece inalcanzable tener tu propia app, tu propio proyecto. Pero no lo es, sobre todo teniendo en cuenta que hay dos universidades que tienen en su oferta académica la carrera de Sistemas. Agarren un lenguaje con el cual puedan desarrollar una aplicación en Android ya que la mayoría de los celulares posee este sistema operativo. Termínenla y avancen todo lo que puedan, después acérquense al Club y denle para adelante porque no es imposible”, cerró.



Convocatoria Open Future 2019



La inscripción estará abierta hasta el miércoles 31 de julio. Los seleccionados recibirán apoyo para desarrollar estrategias de negocio en un espacio especialmente creado con ese fin en el Club de Emprendedores de Corrientes. Para conocer todos los requisitos y poder inscribir los proyectos se debe acceder a http://bit.ly/Inscripcion-OpenFutureCtes.