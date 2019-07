Se derrumbó pared de un templo y aplastó a adolescente

Martes, 30 de julio de 2019

Un adolescente de 18 años falleció el domingo, luego sufrir graves lesiones al derrumbarse las paredes de un templo, ubicado en barrio La Curva de Santa Rosa





Un adolescente falleció luego de que lo aplastaran las paredes de un templo religioso de la localidad de Santa Rosa, informaron ayer fuentes de la Policía.



El hecho ocurrió el pasa­do 21 de julio durante una celebración, en una en una iglesia evangélica ubicada en el barrio La Curva, de la mencionada localidad. La paredes se desplomaron por cuestiones que se investi­gan, y el menor, identifica­do como Facundo Benjamín Fernández, no pudo esca­par. Sufrió aplastamiento de algunos órganos vitales, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital, donde su estado fue empeorando, hasta que en el transcurso del domingo pasado dejó de existir.



Fuentes de la Policía, consultadas informaron que no se iniciaron actuaciones en relación al hecho, ya que no existió ninguna denun­cia en relación al hecho.



Lo llamativo del caso es que la Policía recién tomó conocimiento del hecho el domingo, a casi una sema­na de ocurrido. Por lo que se hicieron las averiguacio­nes a fin de determinar las circunstancias, pero no se judicializó el hecho.



Luego los funcionarios locales habrían consultado con la fiscal de turno, quien les habría ordenado que no se iniciara ninguna causa judicial.



Sus restos fueron vela­dos en la iglesia Estrella de Oriente, de esa ciudad, y los restos fueron inhu­mados ayer a las 11 en el cementerio local. El fa­llecido era escolta de la bandera del colegio se­cundario de Santa Rosa, por lo que ayer no hubo clases