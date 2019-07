La Selección Sub 23 le ganó 3-2 a Ecuador en los Juegos Panamericanos Martes, 30 de julio de 2019 El seleccionado conducido por Fernando Batista tuvo un buen estreno en Lima 2019: se repuso a la expulsión de Nicolás González en el primer tiempo y mostró buenas intenciones y potencia ofensiva



La Selección Sub 23 masculina de fútbol dio un interesante primer paso en los Juegos Panamericanos de Lima: venció 3-2 a Ecuador, con dos goles de Adolfo Gaich y uno de Fernando Valenzuela. Rezabala y Naula, los tantos del elenco combinado derrotado.



Argentina inició el partido con mejor disposición en el manejo de la pelota, a partir del control de Fausto Vera y la amenaza de los tres hombres de punta. Ecuador esperó e intentó imponer un juego más físico, apostando al contragolpe o a la pelota parada.



Sin embargo, el combinado nacional recibió un duro golpe a los 24 minutos: Nicolás González corrió a buscar un balón fuera del área rival, el arquero salió a atorarlo y el delantero del Stuttgart elevó de más el pie, impactando en la cabeza del guardameta Cevallos: tarjeta roja.



Pero no se amilanaron los dirigidos por Fernando Batista. Generaron las oportunidades más claras: un cabezazo forzado de Gaich y un remate de Urzu, luego de uan trepada de Herrera, el lateral de San Lorenzo.



A los 33 minutos, a pesar de la inferioridad numérica, Argentina llegó a la red: Gaich desbordó por la derecha a pura potencia y encontró por el centro a Fernando Valenzuela. El enganche, con el dorsal 7, que milita en Barracas Central, anotó el primer gol de la Selección en los Juegos, ante la atenta mirada de Claudio Tapia, presidente de la AFA y hombre fuerte del "Guapo".



Y a los 40, llegó el segundo impacto: Colombatto (interesante lo del jugador del Cagliari) anticipó y habilitó a Gaich, que definió cruzado con pericia: 2-0.



En la segunda etapa, Argentina retrocedió, un poco empujada por Ecuador y otro tanto por el desgaste. Allí surgió la figura de Cambeses, que intervino en dos jugadas de manera brillante. Primero, se anticipó a un ingreso de Segura dentro del área. Luego, se impuso en una doble tapada. No pudo, a los 74′, ante el tiro libre de Rezabala, que superó la barrera, pero fue al medio; sin embargo, no pudo controlar y la pelota se le escurrió.



Y cuando el partido amagaba con complicarse para Argentina, volvió a aparecer Gaich en toda su dimensión. Dos minutos después del descuento ecuatoriano, Colombatto se impuso de arriba en un córner, desvió Novillo, tapó el arquero Cevallos, y el ariete de San Lorenzo tomó el rebote para anotar el 3-1.



Instantes después, llegó la prueba de que la defensa adversaria ya no toleraba a Gaich: el central Vallecilla le aplicó un codazo en la disputa de un balón aéreo y el punta consiguió emparejar fuerzas: 10 versus 10.



El final le dio espacio al susto, dado que descontó Naula a un minuto del final y hasta el arquero Cevallos buscó cabecear en el área argentina en tiempo de descuento. Pero la Selección sostuvo el resultado ante los dirigidos por Jorge Célico, que llevaron a Lima la base del equipo que terminó tercero en el último Mundial Sub 20.







El conjunto albiceleste comandado por Fernando Batista llegó a esta competencia con algunas complicaciones luego de que algunos clubes no aceptaron ceder jugadores y habiendo jugado un solo amistoso (ante Almirante Brown, equipo que milita en la Primera B Metropolitana, al que le ganó por 3-2).



En la lista para estos Panamericanos no cuenta con futbolistas de Boca, River, Racing e Independiente; sin embargo, están presentes algunas de las figuras del Sub 20 que disputaron el Mundial de Polonia de la categoría en mayo, como Agustín Urzi (Banfield), Adolfo Gaich (San Lorenzo), Fausto Vera (Argentinos Juniors) y Aníbal Moreno (Newell's), entre otros.





Sin embargo, a pesar de los contratiempos, el equipo promete dar pelea por la medalla de oro. Por el Grupo A, Argentina volverá a jugar el jueves, frente a México. Y cerrará su participación en esta fase el domingo ante Panamá.



La competencia está dividida en dos grupos: los dos primeros de cada zona avanzan a semifinales.



Formaciones:



Argentina: Facundo Cambeses; Marcelo Herrera, Leonel Mosevich, Joaquín Novillo, Facundo Medina; Fausto Vera, Santiago Colombatto; Carlos Valenzuela, Nicolás González, Agustín Urzi; y Adolfo Gaich.



DT: Fernando Batista.



Ecuador: José Cevallos; Bryan Hernández Kevin Minda, Gustavo Vallecilla, Castillo; Jordy Alcívar, Quintero y José Cifuentes; Jordan Rezbala, Segura y Leonardo Campana.



DT: Jorge Célico



Estadio: Universidad de San Marcos