La Nación y la Provincia articulan acciones del programa de Salud Familiar y Comunitaria

Martes, 30 de julio de 2019

En este contexto se realizó hoy una reunión en la capital, en la que la Nación destacó que Corrientes es una de las provincias que tiene avances claros en la implementación de la propuesta, mediante la cual el sistema de atención en salud tiene un enfoque activo.





En el marco del Programa nacional Salud Familiar y Comunitaria, que se implementa desde este mes en Corrientes, se realizó hoy una reunión entre funcionarios de Salud de la Provincia y de la Nación. En la oportunidad se evaluó el desarrollo de la propuesta que tiene como fin mejorar las prestaciones sanitarias a la sociedad, a través de un seguimiento continuo del estado de los pacientes.



El encuentro se llevó a cabo hoy en la sede del Programa de Apoyo Cobertura Efectiva de Salud (PACES), ex SUMAR.



“Se estuvo trabajando con el equipo nacional de Salud Familiar y Comunitaria en asistencia técnica y monitoreo del programa, en la conformación de los equipos de salud de la provincia y en ajustes en la conformación de los equipos de abordaje psicosocial”, dijo la directora General de Atención Primaria de la Salud y responsable de la Cobertura Universal de Salud (CUS) en Corrientes, Alicia Pereira.



Por su parte, la directora Nacional de Salud Familiar y Comunitaria, Sandra Fraifer, indicó: “En julio Corrientes fue una de las provincias que inició el programa nacional de Salud Familiar y Comunitaria y estamos en primera instancia observando cómo va avanzando, cuáles son las dificultades que va teniendo la provincia en relación a la implementación y evaluando cómo podemos ampliar el programa con recurso humano, con becas de capacitación en el primer nivel de atención”.



Explicó que “la Provincia implementa el programa en varias localidades con esta conformación de equipos que hemos planteado y que hemos trabajado juntos desde la Nación, implementando este nuevo modelo de atención con población nominalizada, georreferenciada y a cargo de los equipos de Salud Familiar y Comunitaria”.



La funcionaria detalló que el programa se basa “en el modelo de atención principalmente que cambia la manera de pensar la salud, desde un proceso activo, no solo que las personas vayan al centro de salud a atenderse, sino que ese equipo del programa tenga una población a cargo” y para esto, explicó que “hay un área de responsabilidad del centro de salud, hay un área geográfica delimitada de ese centro de salud y con las personas nominalizadas y georreferenciadas”.



“Eso es la interacción de muchos programas y de muchas estrategias nacionales: salud digital, con las historias clínicas digitales; los registros del programa PACES, que antes era el SUMAR, que nominaliza y georreferencia a las personas, entonces ese equipo sabe dónde vive cada una de las personas que tienen bajo su cuidado y no importa si la persona va o no al centro de salud, sino que ellos también tienen que salir a buscarlos”, remarcó.



Fraifer destacó que “en este aspecto, Corrientes es una de las provincias que tiene avances claros en lo que es la determinación del área de responsabilidad de los efectores (Centros de Salud), en la nominalización de las personas y en la georreferenciación, o sea que las personas tengan una dirección y en la conformación de equipos”.