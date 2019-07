La selección femenina de básquet 3x3 ganó la medalla de Plata Lunes, 29 de julio de 2019 No fue de oro, pero la medalla que logró el seleccionado femenino de básquet 3x3 entró en la historia. Luego de una enorme actuación en la semifinal, Argentina estuvo cerca en el encuentro decisivo pero finalmente cayó 21-17 contra EE.UU. y se tuvo que conformar con la plateada.



La de Lima es la primera presea que el básquet femenino consigue en un Juego Panamericano. Los nombres de Victoria Llorente, Andrea Boquete, Melisa Gretter y Natacha Pérez, también integrantes del seleccionado de básquetbol femenino aquí, quedarán para siempre en la memoria.





El triunfo en la semi ante República Dominicana, un rival respetable, fue contundente y no dejó espacio para las dudas: victoria 21-8 en el Coliseo Eduardo Dibos de Lima para la alegría de todo el público argentino.





Estados unidos, que venía de eliminar con contundencia a Brasil por un lapidario 21-5, no estuvo cómodo en la arranque de la final. Argentina logró ponerse 3-0 y mantuvo a raya a su poderoso rival hasta la mitad del partido.



Las faltas, en definitiva, fueron las que complicaron al seleccionado femenino, además de los 193 centímetros de Olivia Nelson y los triples de Sabrina Ionescu. En ellas Estados Unidos se apoyó para dar vuelta el partido y sacar una diferencia de 6 puntos (18-12), la máxima del partido.



Aunque Argentina se animó en el final y un robo de Gretter terminó en un triple que recortó la diferencia a 17-19, una nueva falta y un intento de dos de Pérez fallido sentenciaron el marcador a favor de las campeonas panamericanas por 21.17