Messi salió al cruce de los rumores sobre la supuesta agresión en un boliche de Ibiza

Lunes, 29 de julio de 2019

“Todo fue genial anoche y todo el mundo nos trató increíble”, sostuvo el 10 en su cuenta de Instagram





Después de haberse ido de fiesta con Antonela Roccuzzo y sus amigos, Lionel Messi salió este lunes al cruce de los rumores que hablaban de un altercado sufrido con un hombre en la discoteca Ushuaïa y aseguró que nada pasó en la noche de Ibiza.



"Gran noche ayer en Ibiza con amigos. Ya nos queda menos. ¡Y no le den bola a cualquier cosa que lean que no tiene que ver con la realidad, que todo fue genial anoche y todo el mundo nos trató increíble, como siempre", escribió la Pulga en su cuenta de Instagram.





¿Qué había pasado? Primero trascendieron imágenes publicadas por Antonela y Daniella Semaan, pareja de Cesc Fabregas, que los mostraban junto a Luis Suárez, Sofía Balbi, Jordi Alba y su mujer divirtiéndose en la discoteca.



Más tarde, comenzó a circular un video donde se veía a Messi rodeado por patovicas. A partir de esa imagen, comenzó a circular la versión que el argentino había pasado un mal momento.





De acuerdo a medios locales, uno de los presentes en el local bailable quiso tener sus quince segundos de fama increpando a Leo, porque lo que se generó una situación incómoda.



La supuesta situación no fue registrada por las cámaras, aunque sí se alcanzó a apreciar cómo personal de seguridad retiraba a Messi del lugar. La versión rápidamente fue desmentida por el crack argentino que en estos días volverá a trabajar junto a sus compañeros de Barcelona.