“Elegí venir a un país con la gente más loca por el fútbol”

Martes, 30 de julio de 2019

Daniele De Rossi finalmente fue presentado de manera oficial en Boca y el italiano se refirió a lo que vivió en estas primeras horas como futbolista del club de la Ribera.







"Cada jugador debería vivir lo que vivo yo y lo que voy a vivir. Si te gustan los estadios que tienen pasión, ninguno debe dejar de tener una experiencia como esta", reflejó el hombre de 36 años y no dudó en marcar su postura sobre lo que percibió de la Argentina: "Elegí venir a un país con la gente más loca por el fútbol".





De Rossi, en una conferencia acompañada de una traductora, fue contundente sobre la importancia de su ex compañero y amigo Nicolás Burdisso por su arribo. "De vez en cuando nos hablamos, no sé cuándo me hizo la primera propuesta. Después de la noticia del adiós a la Roma empezamos a hablarnos y él tenía la intención de traerme. Tenía que pensarlo un poco, para un hombre de 36 años que siempre estuvo en el mismo lugar era algo que podía asustarme y a mi familia. Prevaleció mis ganas de jugar al fútbol. (Nicolás) Burdisso es un hombre honesto y serio. Estoy seguro de que aquí voy a estar bien y mi garantía es él”.



Si bien adelantó que necesitará "unos 10 días" para ponerse "bien" también reconoció que "lo que importa son los objetivos del equipo y no lo que me pase a mí". Y agregó: " Ahora entiendo que hay apuro pero estaré acá un año, por lo que un partido más o menos no me cambia nada, tenemos tiempo. Yo estoy para ayudar y darle mi aporte a ganar todo. Estoy convencido de que el equipo está haciendo todo para que vaya bien. Mis objetivos son los mismos que tiene Boca”.



De Rossi, a la distancia, había contado que su amor por Maradona lo había llevado a conocer a Boca y a la Bombonera. Y también lo reconoció ante los micrófonos: "Tuvo importancia Maradona en el momento en el que empecé a seguir a Boca. Cuando empecé a comprender de fútbol eran tiempos posteriores a los de Maradona en Nápoles y no puedes no enamorarte de Maradona”.



"Espero poder darle algo a mi equipo, a mis compañeros. El objetivo es darle a lo que pude darle a Roma. No vengo acá para hacer goles de Maradona en México. Vengo a ser futbolista", aclaró De Rossi, quien utilizará el dorsal 16 en su camiseta. Pero también quiso dejar un mensaje sobre lo que se dijo: "Habían comentado que mi familia estaba aterrorizada por venir aquí y no es así, para nada. Todos estamos muy felices por cómo nos recibieron y también porque me encontré con un club y una estructura muy seria".