Se separó el Negro González Oro: "Mi alma no sabe qué carajo hacer" Lunes, 29 de julio de 2019 El conductor confirmó la ruptura con Mauro Javier Francisco tras 10 meses de relación. "Nos equivocamos. Nos amamos cada uno a su manera", expresó con tristeza.



Tras separarse en 2018 de Pablo "Tato" Cabrera, Oscar González Oro había apostado nuevamente al amor al conocer a Mauro Javier Francisco. Pero no se trataba de una relación más, ya que en mayo se conoció la información de que estaban planeando su casamiento.





Sin embargo, este sábado 27, a través de un extenso mensaje desde su cuenta de Instagram, el Negro anunció el fin de la pareja. "El alma suele saber qué hacer para sanarse. El desafío es silenciar la mente", posteó el conductor.



Y luego puso en palabras todas sus sensaciones. "En este caso no! Mi alma no sabe qué carajo hacer... y mi mente me sigue gritando. Se termina una de las etapas mas bellas de mi vida! Conocí una vez mas la felicidad. Disfrute cada momento vívido a su lado. Ame. Y mucho. Me equivoqué también. Nos equivocamos. Nos amamos cada uno a su manera", expresó.





"No fue para nada poco. Somos y seremos buena gente. Nos merecemos estar bien y ser felices juntos o separados. Estoy bien pero pensando en Pancho. Rogándole a Dios que también esté bien. Por el tiempo de felicidad que me regaló. Fuimos muy felices y ojalá lo podamos volver a ser. Pero hoy debo decir que nos separamos. Ya no estamos juntos ni somos pareja. Y lo lamento con toda esa alma que no sabe que carajo hacer. Se que nos querían juntos y que nos querían mucho. Perdón. No siempre las cosas se dan como uno pretende!", agregó Oscar.





Hace un tiempo el periodista de 67 años había hablando abiertamente de sus ganas de ser padre nuevamente. "Me gustaría subrogar un vientre para volver a ser padre, de una nena esta vez. También soy consciente de que estoy grande y la responsabilidad le quedaría a Pancho. Veremos...”. Y también había expresado sus ganas de formalizar la relación. "Yo me casaría ya, mañana si Panchito quiere, lo amo como nunca amé a nadie. Nunca me pasó llorar de amor, teniendo la edad y la experiencia que tengo. Panchito sabe que lo logra cuando se le canta el culo. Un día le dije que me gustaría tener veinte años menos, para disfrutarlo más. No sé cuánto voy a vivir, pero hay más posibilidades de que yo me vaya antes".