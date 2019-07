Susto para Beccacece tras el triunfo de Independiente Lunes, 29 de julio de 2019 El flamante entrenador del Rojo hizo su estreno en la Superliga con una victoria en la casa de su ex equipo y luego del final sufrió una descompensación por un pico de estrés. Detalles.



El entrenador de Independiente, Sebastián Beccacece, sufrió una descompensación por un pico de estrés, que lo obligó a ser trasladado a una clínica para descartar una complicación más grave de salud, luego del triunfo sobre Defensa y Justicia en el debut en la Superliga argentina de fútbol.



“La consulta fue por un dolor pre cordial (en la zona del corazón). Se realizó control clínico. Electrocardiograma con trazado normal y laboratorio de control con resultado negativo para enzimas cardíacas”, explicó el club en un parte médico.



El susto fue grande cuando a través de las redes sociales se conoció que Beccacece había sentido dolores en el pecho y ahogamiento en el micro.





Lee también: Independiente le ganó a Defensa y Justicia

El entrenador de 38 años ya había exteriorizado algún malestar durante la breve conferencia de prensa que dio ante los periodistas en la zona mixta del estadio “Norberto Tomaghello”, donde su equipo superó 1-0 al Halcón.



Durante el juego se lo vio muy activo como siempre, con su clásica caminata dentro del “corralito” y la exigencia de mayor intensidad para sus jugadores.



De inmediato, el joven entrenador fue trasladado a una clínica de Florencio Varela, donde le realizaron estudios en los que los médicos que lo atendieron le diagnosticaron un pico de estrés.



“En estos dos partidos oficiales (el de Defensa y Justicia y el del jueves pasado en la victoria 1 a 0 ante Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana), no recibimos goles y tampoco dejamos cómodos a los adversarios y no permitimos que nos llegaran con peligro”, analizó Beccacece.



Más allá del susto, los médicos le dieron el alta y podrá realizar sus actividades con normalidad, incluso viajar a Quito sin problemas para la revancha del próximo jueves frente a Universidad Católica, por los octavos de la Copa Sudamericana, en la que Independiente está adelante en el marcador global 1-0.