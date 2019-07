Se olvidó a sus bebes en el auto y horas después los encontró muertos

Lunes, 29 de julio de 2019

El hombre estacionó y los dejó encerrados en su automóvil por ocho horas. Al regresar, halló sin vida a los gemelos de apenas un año.







Juan Rodríguez, de 37 años, estacionó su auto el viernes a las 8 de la mañana, en el Hospital James J. Peters VA, donde trabaja como trabajador social. Pero no se percató que dejó a sus dos hijos gemelos de un año en la parte trasera del vehículo. Cuando regresó, cerca de las 16, los encontró sin vida.



El hecho ocurrió en el barrio Bronx, Nueva York. El hombre comenzó a gritar por lo que una persona que caminaba por el lugar llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron al lugar corroboraron la muerte de los mellizos.



Se olvidó a sus bebes en el auto y horas después los encontró muertos. Foto: The New York Post.



En interior del vehículo, un Honda Accord, se notó un calor sofocante debido a las altas temperaturas, lo que habría deshidratados a los pequeños.



La madre de los niños estuvo hablando con la policía en la 52 comisaría de Precinct, donde estaba retenido el descuidado esposo. Hasta la tarde del viernes, aún no había sido acusado, dijeron las fuentes.



La temperatura subió a los 80 grados Farenheit (poco más de 26 grados celsius) este viernes en NY, pero incluso una temperatura exterior de solo 61 grados puede causar condiciones fatales dentro de un auto cerrado.



Según el Consejo Nacional de Seguridad, un promedio de 38 niños mueren después de ser abandonados en vehículos cada año en Estados Unidos.