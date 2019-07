Detuvieron a un delincuente tras el robo a una panaderia

Lunes, 29 de julio de 2019

La propietaria de la panadería “La Perla”, robada de la localidad de Esquina, Josefina Arévalo contó que los ladrones ingresaron por una ventana, de la parte de atrás, que desarmaron la caja registradora para llevarse 60 mil pesos.



Además, indicó que esperan novedades de cámaras de seguridad de la zona y más datos que la Policía pueda aportar. Fuentes policiales, indicaron que detuvieron a uno de los autores del robo, en la Terminal cuando se dirigía a Rosario, el mismo fue identificado como Amílcar Mentasti, de 18 años.





La propietaria de la panadería, contó que “el empelado llegó, golpeó la puerta porque al llegar al local se encontró con un desastre en el negocio, me avisó inmediatamente, cuando llegamos al local vimos todo el desastre, rotura de papeles, faltante de dinero, de balanza,







Además, si se llevaron 60 mil pesos Josefina Arévalo, comentó que “sí, aproximadamente y algunos utensilios como cuchillo, pero mercadería no, entraron con saña y se llevaron con saña el dinero, abrieron la ventana de atrás y por ahí ingresaron”.







Asimismo, la propietaria de “La Perla”, describió que “desarmaron la caja registradora para poder abrirla y sacar el dinero”.







A su vez, la propietaria del local comercial de Esquina, dijo que “el panadero llega a las 6 de la mañana para cocinar y se encontró con todo esto, porque no trabajamos de madrugada, hacemos a la noche y entra en cámara”.







De datos que pudo recabar la Policía, Josefina Arévalo, mencionó que “nosotros nos sabemos nada todavía, no nos han dicho nada”.







Por otro lado, de posibles testigos o vecinos si vieron algo, la comerciante manifestó que “no, aparentemente nadie escuchó nada, no sabemos nada”.







En otro sentido, si hay cámaras de seguridad en el local o en la zona, Josefina Arévalo, expuso que “nosotros no contamos con cámaras de seguridad, pero creo que los vecinos sí, algunas casas tienen”.







Por último, si es la primera vez que sufren un robo, la propietaria de “La Perla” señaló que “si, de este tipo sí, anteriormente nos han entrado, pero no se han llevado nada y esta vez vinieron preparados”.