Valdés sostuvo que Macri garantiza “el modelo de país que Corrientes necesita”

Lunes, 29 de julio de 2019

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este domingo un acto de campaña en Curuzú Cuatiá, donde pidió que “salgamos a pelear por este modelo de país que Corrientes necesita para llevar adelante las transformaciones que buscamos”.

Instó así a defender el federalismo del actual Gobierno nacional que “nos permite proyectar la infraestructura para crecer, mediante la producción y su industrialización”. Estuvieron en la ocasión los precandidatos a diputados nacionales de la lista Verde 502 A para las PASO de este 11 de agosto, quienes “son los defensores de los correntinos y no de otra cosa”, según afirmó el Mandatario.







El acto tuvo lugar este domingo al mediodía, fue un almuerzo para más de 500 personas en el club San Martín de la ciudad de Curuzú Cuatiá, con el intendente local, José Irigoyen como anfitrión. Fue destacada la presencia de los titulares partidarios: el senador provincial, Ricardo Colombi (UCR); el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani (ELI); y el senador nacional, Pedro Braillard Poccard (Partido Popular).







“Los diputados que estamos proponiendo en esta lista son los defensores de los correntinos y no de otra cosa, por eso tenemos que votar a Jorge Vara, ‘Susanita’ Benítez, ‘Pepe’ Fernández Affur y Carla Vallone”, expresó con contundencia Valdés, apenas inició su alocución que fue el cierre del encuentro.







Rodeados de dirigentes, militantes y diversos representantes de instituciones civiles y empresariales, el Gobernador y los precandidatos expresaron sus discursos desde un escenario 360° que les demandó virar la mirada constantemente para instar por la fórmula Macri – Pichetto.







“El cambio lo tenemos que defender y esta no es una elección cualquiera, es una primaria, pero nos va a marcar hacia dónde vamos a ir. Y es posible la construcción de una Argentina distinta, por eso salgamos a pelear por este modelo de país que Corrientes necesita para llevar adelante las transformaciones que buscamos”, arengó Valdés.







Así fue que el mandatario provincial advirtió: “Los Fernández son los mismo, si nos menospreciaron antes, lo van a volver hacer en el futuro, porque ninguno de ellos cambió”. Y planteó que “el debate es si queremos un presidente populista que nos lleve a ser Venezuela o un presidente que haga lo que tenga que hacer para poner de una buena vez a la Argentina de pie y en el camino del progreso”.







Sobre el federalismo, Valdés sostuvo que “los gobernadores y las provincias tienen que ser realmente autónomos, porque el kirchnerismo en aquel tiempo repartía sólo el 27 por ciento de los recursos y nosotros decíamos que teníamos que cambiar para volver al federalismo económico que nos permita proyectar la infraestructura para crecer, porque eso es dignidad”. Luego aseguró que “hoy recibimos el 42 por ciento de la coparticipación y antes para conseguir algo había que ir a Buenos Aires a aplaudir cuanta pavada decían”.







La lista del Gobierno provincial







Al destacar a los precandidatos de la lista que avala el Gobierno provincial, Valdés afirmó que “Vara es un hombre con un profundo conocimiento técnico de lo que Corrientes necesita para su desarrollo mediante la producción y su industrialización; ‘Susanita’ es una mujer de una enorme experiencia que sabe de inclusión a partir de la igualdad de oportunidades, mediante la educación pública y de calidad; ‘Pepe’ fue diputado provincial durante 8 años y esa experiencia es saber cuáles son las mejores leyes para los correntinos”.







El Gobernador aseguró así que “en esta lista estamos conjugando partidos políticos que realmente trabajarán para que Corrientes sea en el futuro una potencia económica, cumpliendo el desafío de industrializar nuestra materia prima”.







En este sentido, al hablar Vara, el ministro de Producción y aspirante al Congreso planteó la oportunidad de instalar en Corrientes la industria celulósica al analizar el contexto político-económico en los países del Mercosur. “Acá tiene que hacerse y eso va a generar mucho trabajo”, afirmó. También habló de la recuperación de la industria cárnica a partir de la apertura de mercados en el mundo para la Argentina. A su vez, planteó la importancia del impulso a la generación de energía a partir de la biomasa desde la articulación público – privada y que permitieron la instalación de plantas de este tipo en Santa Rosa, Virasoro y Santo Tomé, aprovechando el desecho de la madera. “Si en octubre gana el kirchnerismo, olvídense de estos avances que se lograron, porque la fórmula Macri – Pichetto es la única que garantiza la continuidad de estas políticas”, fustigó.







Por su parte, Benítez sostuvo que “el 11 de agosto se debaten dos modelos de país: el actual del desarrollo, construcción en conjunto y crecimiento con inclusión, dignidad y federalismo; o el anterior de la exclusión para los correntinos. Y en Corrientes vamos a demostrar que esos 12 años quedarán en el pasado y que vamos a seguir apostando a este modelo de construcción en conjunto, porque hoy los correntinos estamos trabajando fuerte junto a Mauricio Macri y no vamos a permitir que esos ‘cuchuflitos’ que hoy están rindiendo cuentas en la Justicia nos vengan a decir cómo tenemos que gobernar”.







En tanto, Fernández Affur citó como ejemplo del cambio generado desde la llegada de Macri a la Presidencia, la repavimentación de la Ruta Nacional 119 que pasa por Curuzú Cuatiá y conecta varias localidades del centro provincial, como así también las inversiones turísticas en el Iberá. Luego advirtió que “si el kirchnerismo vuelve al poder, intentarán de nuevo ponernos de rodilla como ya lo hicieron antes”.







Irigoyen fue el primero en hablar y tras dar la bienvenida, consideró que “atravesamos un momento muy importante en la vida institucional de la Argentina”, entendiendo que “como dirigentes de Encuentro por Corrientes (ECO) tenemos la misión de llevar adelante el mensaje de nuestro presidente Mauricio Macri para defender este cambio que se inició en 2015 y que como correntinos fuimos artífices del mismo”. El jefe comunal sostuvo así que “la paz, la unión, el respeto y la libertad son los valores que deben prevalecer en estos tiempos de cambio”.