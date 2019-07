Boca y Huracán empataron en la Bombonera

Lunes, 29 de julio de 2019

Igualaron 0 a 0 en un partido muy parejo. Alfaro apeló a la rotación para darles descanso a los que buscarán el pasaje a cuartos de la Copa Libertadores.





Boca y Huracán empataron 0 a 0 en la Bombonera, por la fecha 1 de la Superliga Argentina. No fue un buen debut para el equipo de Gustavo Alfaro, que tuvo un primer tiempo flojo y mejoró su rendimiento en el segundo.



El Globo sorprendió al local durante el primer tiempo. No salió a refugiarse en su campo Huracán. Al contrario, intentó presionar la salida del equipo de Alfaro y le planteó un partido de igual a igual.



Boca se mostró desorientado. Todavía no se habían disputado 20 minutos cuando ya el arquero Esteban Andrada había salvado el arco Xeneize en tres oportunidades.



Sobre el final de la primera parte, el árbitro Diego Abal no sancionó un claro penal del colombiano Jorman Campuzano, quien pisó dentro del área a Juan Garro. El volante de Boca ya tenía amarilla…



Para el segundo tiempo, Boca se paró decididamente en campo rival, tratando de asfixiar a Huracán. Alfaro mandó a la cancha a Mauro Zárate y Eduardo Salvio, quien debutó con la camiseta de su nuevo equipo.



El venezolano Jan Hurtado tuvo una chance clarísima para abrir el marcador. Se jugaban 20 del complemento, el delantero encaró al arquero Antony Silva, lo dejó en el camino pero no pudo definir con precisión.



El arquero de Huracán volvería a ahogarle el grito de gol al local. Carlos Tevez remató sobre los 27, la pelota buscó el ángulo pero encontró el manotazo de Silva.



Boca crecía a partir de las subidas de Frank Fabra. El lateral colombiano, estacionado como extremo por la izquierda, le daba la chance a Bebelo Reynoso de tirarse al medio, juntarse con Zárate y Tevez.



Los desbordes de Salvio por el costado derecho acercaron a Boca a la victoria.



Boca visitará a Patronato en la segunda fecha; Huracán recibe el próximo viernes a Colón.