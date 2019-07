Scaloni anticipó que habrá caras nuevas en la próxima convocatoria

Sábado, 27 de julio de 2019

El director técnico del combinado nacional analizó la participación del equipo en la Copa América y lo que serán los próximos amistosos





El tercer puesto conseguido en la Copa América de Brasil 2019 dejó una mezcla de sabores dentro de la cabeza del cuerpo técnico de la selección argentina. Aunque Lionel Scaloni valoró el juego mostrado por sus dirigidos, remarcó la bronca que le generó la eliminación ante el anfitrión en semifinales.



En diálogo con el sitio oficial de la AFA, el director técnico manifestó: "Duele porque sabíamos que teníamos posibilidades, más allá de que todo nos jugaba en contra ante un rival que era el favorito. El partido salió como lo planteamos y el dolor es porque creemos que fuimos superiores a ellos".



La Albiceleste cayó por 2 a 0 ante Brasil y la actuación del VAR y el árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano quedaron en el ojo de la tormenta. Lionel Messi, una vez finalizado el encuentro, apuntó contra los jueces y la Conmebol.



"El balance es positivo en cuanto al juego, teniendo en cuenta lo hecho en los últimos cuatro partidos. Nos quedó un sabor amargo por no haber podido llegar a la final", expresó el entrenador nacional. Además, destacó: "El equipo logró ser un equipo, que era lo que todos pedíamos antes de la Copa América. La unión está por demás vista y ahora, creo que adentro de la cancha, también se nota".





Los próximos desafíos para la Selección serán los amistosos ante Chile (5 de septiembre, en Los Ángeles) y el México del Tata Martino (9 de septiembre en San Antonio, Texas). "Los rivales serán difíciles, no tengo dudas de eso. Chile, si viene con todo, será complicado. Y el México del Tata Martino ahora dio un salto de calidad", analizó.



Aunque Scaloni anticipó que llamará a la base que estuvo en Brasil, anticipó que habrá algunas caras nuevas. "La idea es afianzar a los chicos de la Copa América, sumar algunos de los que no pudimos llevar por diferentes lesiones y también poder que esté algún chico joven con proyección a futuro".



"Vamos a llamar a dos o tres chicos jóvenes que nos pueden dar algo más y, lógicamente, para ir metiéndolos en la órbita de la Selección Mayor, que es otro desafío más", anticipó el DT.



Para concluir, comentó que hablará con los que participaron de la Copa América para delinear la convocatoria : "La idea es charlar con la mayoría y después tomar decisiones. Lógicamente el grueso de la próxima convocatoria será el de la Copa América, pero algunos no vendrán".