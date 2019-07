Gallardo no se guarda nada para el debut en la Superliga Sábado, 27 de julio de 2019 En la lista de concentrados, el DT eligió no preservar a sus figuras pensando en la vuelta contra Cruzeiro.



El Muñeco Gallardo ha enviado un mensaje importante con su convocatoria para el partido de este sábado ante Argentinos Juniors por la primera fecha de la Superliga, y es que a pesar de que el principal objetivo es ser bicampeón de la Copa Libertadores, no descuidará el torneo local e irá con la mayoría de sus titulares para el debut en La Paternal.



Quedaron descartados de esta lista por lesión nombres de peso como Javier Pinola, Fabrizio Angileri y el delantero Ignacio Scocco quien sonaba para volver, pero el muñeco ha decidido darle una semana más para que vuelva a plenitud de condiciones.





El equipo que probó este viernes Gallardo en el entrenamiento cuenta con 5 titulares habituales y un debutante, el juvenil de 19 años, Elías López como lateral derecho.



En principio los titulares serían: Armani, López, Martínez Quarta, Rojas, Casco; Ferreira, Carrascal, Zuculini, De La Cruz; Álvarez y Santos Borré, pero con Gallardo nunca se sabe y podría producirse un cambio de último momento.