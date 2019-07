Para no ser detenido, se tragó diez gramos de cocaína y murió Viernes, 26 de julio de 2019 Fue durante un operativo antidroga de Gendarmería. La familia desconfía y pide una investigación.



Un hombre ingirió alrededor de diez gramos de cocaína que llevaba en su poder para evitar ser acusado de narcotráfico y murió por sobredosis en el Hospital Regional de la ciudad de Ushuaia.



Se trata de Amilcar Mazzone, de 40 años, quien fue sorprendido con esa droga el fin de semana durante un operativo antidroga realizado por Gendarmería Nacional en una casa del centro de la capital fueguina.



Según explicaron los voceros, los gendarmes que presenciaron el hecho aseguraron que mientras tenía lugar el procedimiento, Mazzone ingirió “unos 10 gramos de cocaína” que tenía entre sus pertenencias.



Poco después se descompensó y fue trasladado al hospital, donde lograron reanimarlo de “varios paros cardíacos” hasta que finalmente sufrió “muerte cerebral” y falleció este jueves.



Según la información, los gendarmes habían llegado al domicilio con la supervisión del juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, como consecuencia de una “entrega vigilada” de estupefacientes (cocaína y marihuana) que habían ingresado a la provincia a través de una “mula”.



Por su parte, un hermano de Mazzone, de nombre Ariel, escribió en su cuenta de Facebook que las causas de la internación de su familiar no fueron aclaradas por las autoridades.



Tras remarcar que tanto la Gendarmería como el Juzgado Federal le negaron información sobre el paradero de su hermano, Mazzone aseguró horas antes del fallecimiento: “Lo único que sabemos es que Amilcar estaba bajo custodia de Gendarmería y terminó en terapia intensiva”.





"¿Nos podrán decir qué le paso a mi hermano mientras estaba en custodia de Gendarmería? Y si pasó lo que dicen: ¿por qué no lo llevaron al Hospital en vez de al escuadrón?”, se preguntó el familiar del hombre fallecido.



En tanto, fuentes judiciales informaron a Télam que con motivo del fallecimiento de Mazzone, se inició una investigación paralela a la principal para intentar desentrañar lo ocurrido.





Las fuentes admitieron que el hecho es “extraño” y que “nunca antes” se había producido una situación similar durante un procedimiento antidroga en la provincia, por lo que, explicaron, “merece ser investigado”.