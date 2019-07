Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebraron un año de amor

Viernes, 26 de julio de 2019

La cantante y el jugador de fútbol disfrutan de unas románticas vacaciones en los Estados Unidos





Oriana Sabatini y Paulo Dybala están de novios desde hace un año. En su primer aniversario, la cantante y el jugador de fútbol celebraron su amor mientras disfrutan de unas vacaciones de relax en las playas de Miami.



La hija mayor de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini compartió con sus 3,8 millones de seguidores de Instagram una imagen romántica con su novio. "Así de increíble veo el mundo cuando estoy con vos, ¡feliz primer año mi amor! Te amo", escribió.



Por su parte, el jugador de la selección nacional publicó en la red social una tierna fotografía en blanco y negro en la que ambos aparecen abrazados, con un mensaje emotivo: "Already a year (Ya pasó un año) ✨😍… Te amo mucho, mi amor".



La pareja aprovechó para disfrutar de la playa, tomar sol, navegar y relajarse antes de retomar sus compromisos laborales. Mientras que Oriana publicó fotos en bikini, Paulo se mostró acompañado por los futbolistas Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Rodrigo Varela. A diferencia de otras escapadas, ellos eligieron ir con otras parejas amigas.



En los Estados Unidos, Dybala se encontró con Juan Pico Mónaco y se divirtieron jugando un partido de tenis. "Hace todo bien la joya @paulodybala…Terrible ace me clavó", dijo el ex de Pampita Ardohain sobre la performance del jugador de la Juventus.





Antes de llegar a Miami, Sabatini y Dybala estuvieron disfrutando de unos días en las Islas Turcas y Caicos, uno de los lugares preferidos para descansar que eligen las figuras del mundo del deporte y del espectáculo. En Instagram, publicaron fotografías con los futbolistas Leandro Paredes y Rodrigo De Paul y sus respectivas mujeres.





La relación entre los jóvenes se fue consolidando con el paso de los meses. Comenzaron a mostrarse en público a partir de julio de 2018. Cabe recordar que ella venía de una larga relación con el actor Julián Serrano, mientras que él había estado en pareja con la modelo Antonella Cavalieri.



Por sus respectivas carreras, mantienen una relación a distancia. Más allá de que no es fácil encontrar el tiempo para estar juntos, Paulo Dybala y Oriana Sabatini han logrando un equilibrio para acompañarse a pesar de vivir en países diferentes.