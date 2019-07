Balearon a un candidato a concejal de Roberto Lavagna Viernes, 26 de julio de 2019 "Me vaciaron el cargador", reveló Marcelo Yuri sobre el ataque



Marcelo Yuri, un precandidato a concejal de la alianza que impulsa al binomio presidencial encabezado por Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, fue herido de bala en un confuso episodio en el municipio bonaerense de Avellaneda.



El ataque se produjo ayer poco después de las 19, cuando se encontraba trabajando en su despensa de la calle Montés de Oca al 800, en la localidad de Villa Tranquila. Media hora antes, en el mismo lugar, se había organizado una reunión política entre otros candidatos y vecinos de la zona.



"No fue un robo", afirmó Yuri en declaraciones a la prensa. Fuentes policiales indicaron a Infobae que tampoco estaban manejando esa hipótesis.



Según su relato, el agresor, un cliente no habitual, ingresó a su carnicería y le pagó la mercadería. Sin embargo, cuando estaba guardando el cambio, el hombre sacó un arma de fuego y le dispara un tiro que le impacta en la rodilla de la pierna derecha.





En ese momento, el comerciante utilizó su pistola Bersa 9mm e intentó repeler al agresor con varios disparos, quien logra escapar de la escena. Según testigos, había una moto esperándolo afuera a media cuadra y se subió a ella cuando se dio a la fuga.



"Salió corriendo y nos disparamos mutuamente. La policía no hizo nada y se dio a la fuga", contó Yuri en FM Delta. "Me vació el cargador", agregó.



Yuri tiene 50 años y está registrado en los rubros de transporte automotor y taxis de la AFIP. Este año, decidió postularse como precandidato a tercer concejal por el Partido Consenso Federal, que lidera Roberto Lavagna.



El dirigente sembró dudas sobre la razón principal del móvil del ataque. "Le venimos dando palos al gobierno provincial y municipal por la inseguridad y el abandono de los barrios", insinuó, aunque aclaró que "no le dijo nada" su agresor al momento del intercambio.



Interviene la UFI N°1 de Avellaneda, a cargo de José Hernández, quien pidió registrar las cámaras de seguridad de la zona.