Carlos Bilardo evoluciona favorablemente Viernes, 26 de julio de 2019 Jorge, hermano del ex técnico de la Selección argentina, dio detalles del estado de salud del Doctor. Ya lo sacaron de terapia intensiva y recupera la capacidad motriz.



El estado de salud de Carlos Bilardo mejora día a día, a tal punto que la recuperación del ex técnico sorprendió incluso hasta los médico del Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento.



“El lunes le sacaron el respirador y el martes ya estaba caminando. Estamos muy contentos“, dijo Jorge, su hermano, en declaraciones a Radio Provincia.



“El otro día cuando vino a verlo Pacha (Carlos Pachamé), lo agarró de la mano y ni yo ni el enfermo, que está todo el tiempo a su lado, lo podíamos soltar. Con Oscar Ruggeri pasó lo mismo, siente ese cariño. El Flaco Alberto Poletti, en cambio, llegó hasta terapia intensiva y no pudo pasar”, agregó.



En mayo de 2017, el campeón del mundo con Argentina en 1986 fue diagnosticado con el síndrome de Hakkin-Adams, una enfermedad neurodegenarativa que afecta a personas de tercera edad.



El 31 de mayo de este año, Bilardo fue internado en el sanatorio Fleni, donde le realizaron una serie de operaciones. Desde entonces está en una etapa de recuperación.



“Estuvo muy mal, llegó a tener 4-3 de presión. Es imposible, los doctores no le encontraban explicación, pero después empezó a levantar”, cerró el hermano del Narigón.