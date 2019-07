Lanzaron los cursos de carnaval online: “Esto es parte del orgullo correntino”

Viernes, 26 de julio de 2019

El intendente presentó el método interactivo a través del que se realizarán capacitaciones en la materia, con alcance mundial, vía web. “Es importante trabajar en profundizar el conocimiento, y en este sentido avanzamos constantemente en diferentes acciones, junto al Gobierno provincial”, destacó durante el acto, del que participó el presidente del Instituto de Cultura de la Provincia, Gabriel Romero.





El intendente Eduardo Tassano lanzó la plataforma digital “Carnaval al mundo”, iniciativa que se ejecuta con el objetivo de ofrecer capacitaciones online, con alcance global, a todos los interesados en la temática.

Del acto, que se llevó a cabo en la tarde de este jueves en el salón Pocho Roch, participó el presidente del Instituto de Cultura de la Provincia, Gabriel Romero, presencia que refleja la importancia que le otorgan la Provincia y el Municipio al carnaval, de forma conjunta, dado que es considerado una política de Estado para ambas gestiones. Además, estuvieron en el estrado el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco; y referentes del ámbito privado, como Daniel Pacella, prestigioso diseñador de carnaval; y Julio Diez, en representación de la plataforma educativa audiovisual Saber+ y Dracma SRL.

De esta manera, el intendente encabezó el lanzamiento de la iniciativa que busca el fortalecimiento de los carnavales a través de la capacitación y profesionalización de las personas que llevan a cabo su confección y diagramación. Los cursos se dictarán de forma online, a través del sitio sabermas.com.ar.

En ese sentido, la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (MCC) se comprometió a llevar adelante, junto a Dracma SRL, acciones de cooperación, complementación e intercambio académico que se desarrollarán con base en el plan de trabajo académico.

La presentación de la plataforma refleja el trabajo mancomunado que llevan adelante la MCC y el Gobierno provincial, para el fortalecimiento de los carnavales y el perfeccionamiento de la capacitación y profesionalización de todos aquellos que intervienen en su confección y diagramación. “Hemos tratado de abordar muchos aspectos del carnaval, tratar de salir de ese el día del recuento, de ganar o perder, y verlo desde otras posibilidades, desde otras perspectivas, y me consta los esfuerzos del Gobierno provincial y nuestro trabajo de unirnos y tratar de que ese espectáculo sea lo que ha sido siempre, sumado a las mejoras organizacionales”, enfatizó Tassano.

“Nosotros desde un principio, con el gobernador (Gustavo Valdés) y con Gabriel (Romero) dijimos que tenemos que seguir sumando a esta gran fiesta que es el carnaval. Tratamos de dotar de mejores escenarios, de ser creíbles, de cumplir las promesas, porque estábamos convencidos de que el carnaval es parte del orgullo correntino”, sostuvo el intendente en su alocución.

En ese contexto, el titular del Ejecutivo municipal apuntó a la capacitación constante a los carnavaleros, lo cual se lleva adelante entre la Municipalidad y la Provincia de forma colaborativa y complementaria: “Buscamos consolidar todo ese trabajo silencioso que significa la preparación de la puesta en escena que hacen, que es brillante y que tiene todo un trabajo silencioso atrás y que requería organización. Eso va desembocando en esto, que es la preparación científica de todos los que trabajan en las múltiples actividades que hay en un carnaval, desde armar trajes, espaldares y demás”, valoró.

“Estamos fomentando realmente lo que siempre fue uno de nuestros objetivos, desde el primer día de gobierno, que es la generación de oportunidades. Esta ciudad necesita oportunidades, darle valor agregado a las cosas que hace y una de las cosas que mejor hace es el carnaval. Entonces cómo no nos vamos a estudiar, cómo no nos vamos a preparar, cómo no nos vamos a proyectar”, recalcó el intendente, ante el aplauso general.



“DESDE LA PROVINCIA ACOMPAÑAMOS LA INICIATIVA”

“Nosotros acompañamos la iniciativa, entendemos que esta idea de las industrias culturales es una posibilidad que tiene que ver con el trabajo, con el desarrollo económico y el carnaval, el chamamé, como también la Feria del Libro que vivimos hace pocos días, visibilizan esta posibilidad de pensar que la cultura se relaciona con el desarrollo económico y genera trabajo”, resaltó el presidente del Instituto de Cultura de la Provincia.

“Con mucha creatividad, es una muy buena posibilidad de trabajar en la formación, en la capacitación de instalar al carnaval de Corrientes en un nivel internacional y el intendente está convencido de esto y el gobernador de la Provincia también”, ponderó Romero. “Tanto la Provincia como el Municipio estamos convencidos de esto, de esta alternativa de seguir proyectando el carnaval hacia otros lugares”, finalizó.



“SER EXPORTADORES DE NUESTRO CARNAVAL”

“Quiero agradecer la presencia de Gabriel (Romero), porque esto muestra el acompañamiento del Gobierno de la provincia y esta idea que esbozan tanto el intendente como el gobernador, de que el carnaval es política de Estado. Quiero agradecer la generosidad de Daniel Pacella, que más allá de acompañarnos en capacitaciones, quiso ser parte de este proyecto y ser el primer profesor dentro de esta plataforma”, dijo Lorenzo Brisco durante el acto.

“‘Carnaval al mundo’ tiene que ver con ser exportadores de nuestro carnaval, con esto que tantas veces hablamos de tomar al carnaval más allá de las noches de fiesta, de las diez noches de corsódromo en el Oficial y en las seis noches de los Carnavales Barriales; hablar de los grandes artistas que tenemos en la ciudad, hablar de que Corrientes es la Capital Nacional del Carnaval, no solo de la fiesta, sino del conocimiento sobre carnaval; que cuando digan ‘¿dónde saben de carnaval?’, apunten a Corrientes; mostrar que el carnaval tiene una faceta todo el año no solamente las noches de corsos y tiene que ver con ese trabajo de diseño, de armado, de estructuras, de coreografías, de maquillajes y todo lo que hace que nuestro carnaval sea lo que es en esa gran puesta en escena de cada noche donde salen miles de comparseros”, expuso el secretario de Turismo, Cultura y Deportes.



“EL CARNAVAL SE VA AL MUNDO”

“A partir de hoy, el carnaval se va al mundo”. Así cerró su alocución Daniel Pacella, especialista en carnavales que está a cargo de los cursos vía internet, en sabermas.com.ar.

“Tengo casi 27 años de carnaval, y devolver a la gente todo lo que me dio durante todos estos años es la cuestión, devolverles a todos ustedes el cariño de siempre y que aprendan”, dijo Daniel, dirigiéndose al gran auditorio presente.

“Mi idea siempre fue pensar en el comparsero y hacer nuestras cosas aprendiendo. Y agradezco esta propuesta del intendente. Hemos trabajado con la gente del Municipio y del Gobierno, y está todo muy bien hecho”, celebró.

Durante el acto, Julio Diez presentó una versión preliminar de los cursos que se ejecutarán a través de internet, y tras agradecer a Tassano y Romero, también destacó la iniciativa y se puso a disposición.