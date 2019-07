Estranguló a su ex mujer con el cable de una plancha Jueves, 25 de julio de 2019 El nuevo caso de femicidio ocurrió en la localidad entrerriana de Villa Elisa, donde una mujer fue encontrada asesinada. Por el crimen, detuvieron a su ex pareja.



Una mujer de 64 años fue encontrada estrangulada en su casa de la localidad entrerriana de Villa Elisa y por el femicidio detuvieron a su ex esposo, informaron fuentes policiales y judiciales. El hecho fue descubierto al mediodía en una vivienda situada en dicha localidad del Departamento de Colón, en la costa este de Entre Ríos.





La fiscal a cargo de la causa, Micaela Di Pretoro, informó a una radio local que la víctima fue identificada como Solange René Herrero (64), quien fue encontrada muerta por su hija de 34 años que vive a una cuadra del domicilio de su madre. "La señora no respondía y llamaron a un cerrajero para abrir la puerta", indicó la fiscal.



El comisario Sergio Goró, subjefe de la Departamental Colón, dijo al Canal 5 de esa ciudad que "la hija puso en conocimiento (del hallazgo) a la comisaría de Villa Elisa", tras lo cual se trasladaron hasta la escena del crimen los policías de esa seccional, la fiscal y personal de Criminalística. En el lugar, el médico de Policía revisó el cuerpo y detectó signos de violencia, lo que fue confirmado luego por la autopsia que se hizo por la tarde.



"Esta persona había sido aparentemente estrangulada con el cable de una plancha", señaló el comisario Goró y detalló que la víctima también "presentaba golpes" en el cuerpo. El jefe policial explicó que en el interior de la vivienda "estaba desordenada" y que les llamó la atención que había "dos vasos apoyados sobre una mesa de vidrio". También dijo que, de acuerdo a los peritos en criminalística, "el estrangulamiento pudo haber sido afuera y luego se trasladó" el cuerpo adentro de la casa.



Según la fiscal, el crimen se habría cometido entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, mientras que a partir de las primeras testimoniales y el análisis de las cámaras de seguridad de los alrededores de la casa de la víctima llevaron a sospechar del ex marido de la mujer, Jorge Oscar Dusling (64).



La funcionaria judicial dijo que la víctima y el sospechoso estaban separados desde "hacía un año" pero "al parecer se frecuentaban". En ese sentido, el comisario Goró señaló que los vecinos manifestaron que el hombre, que trabaja como camionero, "tenía problemas de celos". De acuerdo a ambas fuentes, el sospechoso salió de Villa Elisa el miércoles a la mañana, alrededor de las 6, con su camión cargado con pollos hacia la localidad bonaerense de Luján, por lo que se irradió un alerta para localizarlo.



"Se lo detuvo en el puesto caminero Brazo-Largo, en el kilómetro 119 de la autovía 14. Él estaba volviendo a Colón", indicó la fiscal y agregó: "Estamos investigando un femicidio". Tanto Di Pretoro como Goró coincidieron en que no había denuncias previas por violencia de género de Herrero hacia su ex marido.