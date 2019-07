Un auto chocó contra un camión y murieron tres mujeres

Jueves, 25 de julio de 2019

Ocurrió en Centenario y Smith. El conductor, novio de una de ellas, se encuentra en estado reservado.





Un automovilista que circulaba por la calle Centenario chocó por detrás a un camión que se encontraba estacionado. Las tres jóvenes que lo acompañaban murieron y él se encuentra en estado crítico. Una de las víctimas era su novia y las otras, dos hermanas primas de la primera. Las cámaras de seguridad registraron cómo ocurrió el violento impacto.





Fuentes de la Jefatura Departamental de Quilmes informaron que el brutal choque ocurrió en Centenario, entre 401 bis y Namuncurá​, a las 5.30 de este jueves. El conductor de un auto Peugeot 207 blanco chapa JQJ 873 que avanzaba por Centenario de norte a sur, se cerró hacia la derecha e impactó contra un camión Mercedes Benz Atego 1725 patente OQV 395 que se encontraba estacionado.



En el video se ve claramente cómo el conductor, identificado como Yamil Bejarano (23), primero conduce directamente hacia el camión y después pega un volantazo para tratar de esquivarlo. Pero es demasiado tarde y el auto terminó incrustado contra el camión. Sus acompañantes, tres jóvenes murieron instantáneamente.



El camión estaba parado en la mano del oeste frente a una empresa avícola, aparentemente a la espera de descargar mercadería. La avenida Centenario tiene doble mano y el vehículo, de gran porte, ocupaba la que va hacia el sur en forma casi completa.





Los Bomberos y el SAME acudieron al lugar para rescatar a los ocupantes del auto. Bejarano fue trasladado al Hospital Iriarte de Quilmes y se encuentra grave, en estado reservado.



Las víctimas fueron identificadas como Camila Ayelén Claros, que el martes 30 de julio iba a cumplir 22 años, y las hermanas Estefanía (18) y Camila Capcha (16), primas de Claros. Las tres son de la zona de Ezpeleta, Quilmes. Claros era la novia de Bejarano, el joven que conducía.



El director médico de SAME Quilmes, Alan Moodie, le contó a TN que los cuatro ocupantes del auto tuvieron que ser sacados del auto por los Bomberos, porque estaban atrapados. "A las 5.36 entra por el centro único de monitoreo un llamado por un accidente de tránsito. Llegamos 5.44. Constatamos que había una víctima muy grave, en estado crítico, que fue trasladada en forma inmediata. Y tres víctimas más fallecidas. El chico es el único sobreviviente y fue trasladado al Hospital Iriarte, en Quilmes. Está en estado reservado y muy crítico".



La familia de Bejarano se enteró de lo ocurrido de una manera fortuita: su hermana lo llamó al celular, pero en vez de Yamil atendió uno de los médicos del hospital.



Así lo relató el director del Hospital Iriarte, Juan Manuel Fragomeno, en declaraciones a TN. También contó que Bejarano siempre estuvo inconsciente. "Lo más grave es el traumatismo de cráneo que presenta. Tomográficamente se han comprobado lesiones de todo el macizo facial y del hueso frontal. También tiene otras fracturas mínimas de la escápula y del tobillo izquierda, que no revisten gravedad. El traumatismo de cráneo sí reviste gravedad y eso quiere decir que existe peligro de muerte", explicó.





Fragomeno también contó que Bejarano se encuentra en el shock room, atendido por los terapistas, que están tratando de estabilizarlo. "Si se estabiliza y puede ser traslado, vamos a hacerlo a otro centro de mayor complejidad para una eventual intervención neuroquirúrgica", detalló.



El conductor del camión, Damián Bubbalo, quedó imputado y aprehendido a disposición de la Justicia. Interviene la UFI número 9, a cargo de Claudia Vara. Por el momento, la causa está caratulada como homicidio culposo.